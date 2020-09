Come comprare velocemente un Apple Watch 6 o SE?

Se siete impazienti di avere al polso un Apple Watch 6 o un Apple Watch SE e avete fatto una tappa in un negozio o su Apple Store sapete che al momento è molto difficile comprare un nuovo modello. I punti vendita hanno ricevuto pochissimi pezzi e non hanno certo tutto l’assortimento mentre il negozio on line per le versioni più richieste ha tempi di attesa che arrivano a due mesi. Ma una soluzione c’è, specie se non vi serve qualche cosa di molto elaborato: andare su Amazon che è un rivenditore ufficiale Apple. Tutti i prodotti sono in spedizione il 21 settembre e saranno a casa vostra mercoledì o giovedì.

Come accennato già ieri quando avevamo notato che Amazon aveva tempi di spedizione più ravvicinati di quelli di Apple. Tutti gli Apple Watch erano previsti in consegna per la giornata di lunedì. A vantaggio di Amazon (e a limitazione della scelta) c’è il fatto che presso il suo negozio non c’è l’assortimento che caratterizza Apple; ad esempio non sono disponibili i bracciali Solo Loop. Ma anche volendo tenere in considerazione solo i prodotti più semplici i tempi di consegna sono ridotti rispetto a quelli di Apple Store che chiede fino a sette giorni per la spedizione. In qualche caso scegliendo i colori più recenti e un semplice bracciale sport ,su Apple Store si arriva anche un mese mezzo; in qualche altro caso non come per il Product (RED) Apple non ha il prodotto disponibile mentre Amazon lo spedisce lunedì; sempre se si parla di Product (RED) in versione 40mm GPS+Cellular Amazon lo presenta in spedizione oggi stesso e arrivo martedì, mentre Apple lo spedisce solo tra 7-10 giorni.

Se poi volete disperatamente uno dei bracciali Apple, potete acquistarlo direttamente su Apple Store. I nuovi modelli Solo Loop e Solo Loop Intrecciato hanno tempi di spedizione tra una e tre settimane, molto meno dei tempi di spedizione che richiederebbe acquistare Apple Watch 6 con lo stesso bracciale già montato. Nel frattempo potete usare già usare l’Apple Watch 6.

Le cose vanno meglio per Apple nel confronto su Apple Watch SE. I tempi di spedizione sono a 7-10 giorni per quasi tutti i modelli, i colori e i bracciali ma anche qui Amazon fa meglio: la spedizione di tutti gli Apple Watch SE è fissata lunedì. In pratica Apple spedirebbe Apple Watch SE venerdì 25 settembre o lunedì 28 settembre, mentre Amazon come detto lo spedisce il 21.

Se infine volete disperatamente un Apple Watch 6 o Apple Watch SE e non vi piacciono né Amazon né Apple Store, vi sconsigliamo di comprare da altri rivenditori on line (al momento nessuno può promettere onestamente di fare di meglio di Amazon ed Apple), ma di provare ad andare alla ricerca degli Apple Watch nei negozi APR oppure se abitate vicino ad uno di essi e non odiate troppo le code e avete un tempo sufficiente da sprecare per l’acquisto, ad un Apple Store. In questo caso è possibile che siate fortunati anche se, lo ripetiamo, le indicazioni che abbiamo ricevuto sono di una generalizzata grande penuria di questi nuovi smartwatch.

Click qui per comprare gli Apple Watch 6 e Apple Watch SE su Amazon. Click qui per andare su Apple Store. Click qui per gli APR e qui per gli Apple Store..