Nike Run Club porta nuovo quadrante e funzioni su Apple Watch

In un colpo solo Nike introduce un nuovo quadrante con più complicazioni per Apple Watch Nike, rese possibili da watchOS 7, oltre a nuove funzioni nell’app Nike Run Club per iPhone e Apple Watch, utili per gli appassionati di corsa prima, durante e dopo le sessioni di allentamento

Per la versione Apple Watch Nike è disponibile un nuovo esclusivo quadrante modulare. È stato progettato per offrire diverse complicazioni tra cui un pulsante di avvio rapido, i chilometri mensili totali e anche le corse guidate con contenuti e grafica aggiornati. Arriva anche la modalità Nike Twilight con una nuova schermata visualizzata durante l’allenamento e un design più luminoso per migliorare visione e leggibilità di notte.

Per chi invece usa l’app Nike Run Club ora alla versione 6.12.0 per iPhone e Apple Watch, la società ha integrato diverse nuove funzioni utili per gli appassionati di corsa. Lo Smartwatch ora mostra nuove metriche per misurare ogni passo dell’utente: oltre ai chilometri totali percorsi, l’interfaccia mostra il ritmo e la cadenza medi.

Per motivare gli utenti a continuare a correre, l’ultima interfaccia Nike Run Club offre una nuova funzione “Streaks”. La funzione premia gli utenti con un badge di serie se completano almeno una corsa a settimana. Ogni settimana gli utenti che mantengono viva la serie, sbloccano l’icona della serie successiva sul quadrante.

L’app Nike Run Club per iPhone e Apple Watch si scarica da questa pagina di App Store.

