Razer Kishi trasforma iPhone in console da gioco portatile

Presentato in anteprima al CES 2020 a gennaio e poi arrivato a giugno per Android, ora il controller Razer Kishi è disponibile anche per iPhone in una versione curata sotto ogni aspetto per l’universo degli smartphone di Cupertino. Non solo è un accessorio con certificazione Apple MFI, Made for iPhone, ma è dotato di un connettore Lightning passante, infine è compatibile con tutti gli oltre 120 titoli al momento inclusi nell’abbonamento Apple Arcade, un catalogo di giochi che Apple e gli sviluppatori continuano a espandere e migliorare.

Ogni funzione e dettaglio è stato realizzato per offrire il meglio agli utenti iPhone appassionati di videogiochi. La presenza del connettore Lightning assicura una latenza bassissima, con risposta istantanea dei tasti per un controllo fluido e senza ritardi. Si tratta di un requisito sempre più indispensabile per giocare ad armi pari nelle partite multiplayer online con più giocatori che utilizzano piattaforme diverse, inclusi computer potenti e super accessoriati e console di gioco con controller dedicati.

L’accessorio quindi comunica direttamente con iPhone e ottiene anche l’alimentazione tramite Lightning. Essendo poi un connettore Lightning passante, è possibile continuare a giocare anche quando occorre ricaricare lo smartphone, collegando il cavetto direttamente a Razer Kishi. Oltre al design ergonomico, con grip elevato e posizionamento ottimizzato dei pulsanti, l’utente ha a disposizione levette analogiche cliccabili, croce direzionale a 8 vie e pulsanti multi funzione, proprio come i migliori joypad per console.

Questo accessorio di Razer si è aggiudicato due riconoscimenti Best of CES ed ora è anche il primo prodotto di questo costruttore ad essere disponibile su Apple Store online : Razer Kishi per iPhone costa 109,95 euro. A partire dal 22 settembre sarà anche proposto in vendita in alcuni Apple Store selezionati in tutto il mondo.

L’elenco degli iPhone compatibili è lungo e arriva fino ai modelli di ultima generazione: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Razer sono disponibili da questa pagina.

