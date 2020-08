Come controllare il cursore del Mac muovendo la testa

Apple ha da sempre integrato in macOS numerose funzioni di Accessibilità pensate per utenti che hanno problemi di vista, udito o mobilità. Da macOS 10.15.4, la Casa di Cupertino ha integrato nelle Preferenze una nuova funzione di Accessibilità non a tutti nota: la possibilità – sui Mac con webcam – di usare la testa come puntatore, consentendo di spostare il cursore del mouse sullo schermo in base a movimenti precisi della testa dell’utente.

Attivare questa funzionalità è semplice: basta aprire le Preferenze di Sistema, selezionare Accessibilità, nella sezione a sinistra, scegliere “Controllo puntatore”, selezionare la sezione “Metodi di controlli alternativi” e da qui abilitare l’opzione “Abilita puntatore testa”.

Da questo momento in poi è possibile controllare il puntatore del mouse muovendo la testa. Controllare solo il puntatore del mouse con la testa serve a poco, attivando l’opzione “Abilita azioni puntatore alternative è possibile attivare particolari opzioni che consentono di fare click e altre opzioni usando al posto del mouse le espressioni facciali. Con un sorriso sarà ad esempio possibile fare click; aprire la bocca per simulare il doppio click; assegnare altre azioni quando alziamo le sopracciglia o mostriamo la lingua.

L’elenco di tutto ciò che è possibile fare è sterminato e Apple ha pensato veramente a tutto. È possibile regolare la sensibilità del puntatore, scegliere se il puntatore si deve muovere seguendo la testa o quando si rivolge il volto verso i bordi dello schermo e altro ancora.

Per chi ha queste necessità, sono molte altre le opzioni di Accessibilità che il Mac mette a disposizione, incluso il “controllo vocale” con funzionalità che consentono di modificare il testo e controllare il Mac mediante comandi vocali, selezionare i comandi da utilizzare e aggiungere parole o frasi personalizzate all’elenco del dizionario. Apple ha previsto funzioni di Accessibilità che consentono di adattare il Mac alle esigenze individuali, adattando i propri requisiti a vista, udito, motricità, apprendimento e alfabetizzazione.

