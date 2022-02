Come creare scritte con effetti usando Pages e Keynote per Mac

Esistono diversi programmi indipendenti e filtri per applicazioni di fotoritocco che consentono di creare scritte con effetti grafici (una su tutte Art Text) ma si possono creare effetti molto belli anche con Pages e Keynote, due applicazioni di serie su macOS. Di seguito spieghiamo come fare usando Pages ma il sistema è del tutto simile anche con Keynote.

1) Avviate Pages

3) Selezionate “Nuovo documento” per creare una nuova pagina, scegliete il modello desiderato oppure “Vuoto” (per creare un documento vuoto)

4) Dalla sezione Testo scegliete come font “Helvetica” o “Arial Black”, impostate il grassetto e come dimensione un valore pari a quello più grande possibile (in base alle vostre esigenze) in modo da riempire la pagina)

5) A questo punto possiamo abbellire il testo in vari modi, ad esempio riempiendo automaticamente ogni spazio occupato dalle singole lettere con un gradiente (una successione di tonalità cromatica).

6) Per fare questo selezionate tutta la scritta o una lettera con il mouse, dalla sezione “colore testo” (a destra nella videata sullo schermo) selezionate “Riempimento gradiente”, e scegliete colore di partenza e arrivo

7) Facendo click sulla rotellina dentata possiamo scegliere anche gli effetti “Bordato” e “Ombreggiatura”

Un effetto interessante è anche quello che permette di riempire le lettere con foto: selezioniamo il testo, scegliamo come effetto “Riempimento immagine” e da “Scegli” la foto da usare: sarà possibile riempire con una o più foto.

Selezionando “Riempimento immagine avanzato” sarà possibile scegliere vari stili per riempire l’oggetto: “Adatta per riempire” ingrandisce o riduce l’immagine per non lasciare spazio all’interno dell’oggetto, “Mosaico” ripete l’immagine all’interno dell’oggetto, “Adatta in scala” ridimensiona l’immagine per adattarla alle dimensioni dell’oggetto, mantenendo le proporzioni dell’immagine e così via…

Possiamo creare particolari effetti, selezionando una ad una le lettere, scegliendo per ciascuna di queste un colore, un gradiente o una foto. Selezionando la sezione “Layout” possiamo anche indicare uno sfondo diverso per il paragrafo.

Pages (ma anche Keynote) consente di salvare un riempimento personalizzato per usarlo ancora e personalizzare in vari modi il gradiente (è possibile trascinare i punti colore e utilizzare gli altri controlli per modificare la combinazione, l’angolo e la direzione del gradiente).

