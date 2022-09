11 e 12 ottobre, Amazon annuncia offerte esclusive Prime ma alcune sono già partite

Tutti conoscono il festival degli sconti Prime Day che Amazon organizza ormai da anni in estate, fino a oggi una sola volta all’anno, ma quest’anno per la prima volta ci sarà anche una seconda edizione 2022 autunnale, anche se la multinazionale delle rivendite online non usa espressamente il nome Amazon Prime Day, bensì due giornate di Offerte esclusive Prime per l’ 11 e 12 ottobre.

In vista del nuovo evento di sconti, Amazon ha già iniziato a proporre alcuni suoi dispositivi con risparmi fino al 50% e oltre da questa pagina riservata agli abbonati Prime.

Cambia il nome e forse anche le offerte, ma da Amazon è lecito aspettarsi come sempre una marea di sconti e promozioni su svariate categorie di prodotti. Tanto che negli Stati Uniti si prevede fin da ora che con questo nuovo evento di shopping marchiato Amazon, la stagione degli acquisti e dei regali in vista delle feste e di Natale inizierà addirittura prima del solito. Ricordiamo infatti che storicamente in USA la stagione dei regali di Natale si apre a novembre con il celebre Black Friday, quest’anno per la prima volta anticipato dal nuovo evento Amazon.

La precedente edizione Amazon Prime Day 2022, che si è svolta il 12 e 13 luglio in numerosi paesi, Italia e USA inclusi, è stata un successo storico per ordini e fatturato, con oltre 100.000 oggetti venduti ogni minuto. Tra le categorie più gettonate i dispositivi a marchio Amazon, sempre fortemente scontati in questi eventi speciali, oltre che in generale elettronica di consumo e prodotti per la casa. In particolare in Italia i prodotti più venduti sono stati i dispositivi Amazon Echo e Fire TV, detersivi, piumini cattura polvere, capsule per il caffé, capsule per lavatrice, antizanzare e altri ancora.

In vista delle nuove Offerte esclusive Prime dell’ 11-12 settembre, Amazon propone già numerosi sconti interessanti sui propri dispositivi, con risparmi fino al 50% e oltre del prezzo ufficiale di listino. Per esempio Amazon Echo Dot di terza generazione è proposto con il 64% di sconto a solamente 17,99 euro invece di 49,99 euro. Amazon Fire TV Stick con il 43% di sconto a 22,99€ invece di 39,99 euro, videocamere e video campanelli Blink con sconti fino a 115 euro e altri ancora