Come fermare la musica su iPhone e iPad con un timer

Quanti di voi ascoltano un po’ di musica rilassante sotto le coperte prima di dormire? Sarebbe bello se si potesse impostare un timer per spegnere tutto automaticamente, un po’ come da decenni si fa con i televisori per spegnerli o accenderli ad un determinato orario. Ebbene, tutto questo è possibile grazie ad una funzione integrata in iOS da diversi anni.

Sia che decidiate di ascoltare musica, sia se avete in mente di appoggiare l’iPad magari sul comodino e guardare un film (o un video musicale, un concerto live, e così via) stando certi che entro un determinato periodo di tempo si spegnerà tutto, a partire da iOS 8 è possibile fermare la riproduzione di qualsiasi contenuto multimediale impostando un timer sull’applicazione Orologio di Apple.

Come impostare un timer per spegnere la musica automaticamente su iPhone e iPad

Per prima cosa bisogna aprire l’applicazione “Orologio”, quindi selezionare la scheda “Timer” dalla barra sulla parte bassa dell’interfaccia. Da qui è possibile personalizzare il suono di avviso “Allo stop”: per impostazione predefinita è selezionato il suono denominato “Radar”, ma dalla lista correlata se ne possono scegliere molti altri.

Bisogna quindi accedere a questa sezione: in fondo alla lista si trova la funzione che stiamo cercando: si chiama “Interrompi riproduzione”. E’ sufficiente selezionarla, quindi cliccare sul pulsante “Imposta” in alto a destra. A questo punto non resta che scegliere la durata del conto alla rovescia (ad esempio 20-30 minuti) ed avviarlo.

Ora si può avviare la riproduzione dell’album, della playlist, del film o di qualsiasi altro contenuto multimediale scelto per lo scopo, quindi bloccare lo schermo (nel caso di musica), appoggiare il dispositivo sul comodino e mettersi comodi: al termine del conto alla rovescia, la riproduzione musicale verrà fermata automaticamente. Nel frattempo (ve lo auguriamo) starete già dormendo.

