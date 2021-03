Total Economic Impact, lo studio Forrester conferma «Le aziende che scelgono Mac risparmiano»

È tempo di sfatare il mito per cui le aziende vedono i Mac come dispositivi più costosi dei tradizionali PC e di confermare ciò che da tempo MMN, Apple Authorised Enterprise Reseller, racconta alle aziende: introdurre Mac nel proprio ambiente di lavoro può portare non solo notevoli risparmi economici, ma anche un’ampia serie di benefici e miglioramenti.

A confermarlo è lo studio di Forrester Consulting, commissionato da Apple e intitolato “The Total Economic Impact of Mac In Enterprise”, che ha aiutato a determinare l’impatto economico che il Mac può avere nelle grandi aziende. I risultati sulle sette realtà analizzate sono sorprendenti.

In breve, i Mac, così come iPhone e iPad, sono più facili da gestire, migliorano l’esperienza dei dipendenti e anche la sicurezza.

Per dispositivo, Mac costa $628,31 meno rispetto ai PC equivalenti quando si considerano i costi operativi e di assistenza. Ad esempio, un amministratore IT impiega solo 5 minuti per configurare un Mac, rispetto ai 60 minuti necessari per un PC. Allo stesso tempo un utente PC richiede assistenza 6 volte l’anno, mentre le chiamate si dimezzano se usa un Mac. Non solo: gli interventi su Mac sono più facili, più veloci e costano meno, perché l’ecosistema Apple è meno complesso.

Ogni dispositivo Mac costa $50,25 meno rispetto a PC equivalenti quando si considerano anche solo i costi hardware e software triennali, nonostante il costo di acquisto anticipato di un Mac sia superiore di $500. L’architettura di Mac e le funzionalità di sicurezza incluse eliminano l’esigenza di alcune licenze di sicurezza aggiuntive.

Riduzione del 50% del rischio di violazione dei dati per Mac. In un’era in cui dati e privacy sono sempre più a rischio e le minacce informatiche aumentano costantemente, i Mac riducono del 50% il rischio di incidenti di sicurezza.

Infine, è provato che migliorano le prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti, con un conseguente aumento del 20% del tasso di fidelizzazione all’azienda.

Naturalmente, questi sono solo alcuni dei contenuti dello studio di Forrester Consulting commissionato da Apple “The Total Economic Impact of Mac In Enterprise”.

Per conoscere nei dettagli tutti i risparmi e i benefici delle grandi società e delle aziende che hanno già adottato i Mac è possibile consultare questa pagina del sito web MMN e scaricare il documento completo della ricerca Forrester Consulting.

Per le aziende che stanno valutando il rinnovo del parco macchine, oltre a una conveniente formula di supervalutazione dell’usato e risparmio dal 30% sui noleggi di Mac (e iPad), MMN, unico Apple Authorized Enterprise Reseller in Italia, propone una analisi TEI personalizzata per scoprire quanto si può risparmiare sostituendo Mac ai tradizionali PC.