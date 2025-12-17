Come recuperare le chat cancellate su WhatsApp in pochi minuti: il trucco che nessuno ti ha mai detto

C’è un modo semplice e veloce per riuscirci, alcuni semplici passaggi da seguire e le conversazioni riappariranno subito

WhatsApp è senza ombra di dubbio il servizio di messagistica istantanea più utilizzato a livello globale. Negli anni Meta ha introdotto sempre più funzionalità e tra queste c’è anche quella che serve a eliminare i messaggi, cosa che oggi si può fare entro le 48 ore dall’invio.

Ma può capitare di cancellare un messaggio per sbaglio, per fortuna c’è un modo per recuperarlo facile e veloce. Se si preme il tasto “elimina” per errore o, se per altre ragioni, si vuole recuperare un messaggio, basterà seguire alcuni passaggi per riuscirci.

Conversazioni eliminate da WhatsApp, come recuperarle

Il modo più semplice per recuperare una chat cancellata su WhatsApp è quando si ha effettuato un backup, non importa quale sia il motivo per cui si voglia riavere un messaggio o un’immagine cancellata, basterà seguire una semplice procedura. Basterà aprire l’applicazione, andare su “impostazioni”, poi su “chat” e in seguito su “backup delle chat”, se serve si dovrà selezionare anche “esegui backup”.

Oggi c’è la possibilità di effettuare anche un backup crittografato end-to-end per avere un ulteriore livello di sicurezza, in questo caso le procedure per Android e iPhone differiscono. Nel primo caso si utilizzerà Google Drive che è il sistema di archiviazione per gli smartphone, mentre nel secondo iCloud che è quello per i dispositivi Apple. WhatsApp periodicamente effettua backup delle conversazioni, ad ogni modo se il messaggio è successivo all’ultimo backup effettuato, c’è comunque un modo per recuperarlo se è stato eliminato.

Questa funzione al momento è disponibile solo su Android con versione 11 o quelle successive, in questo modo si possono recuperare le ultime notifiche. Bisognerà andare su “impostazioni” del cellulare, poi “notifiche” e successivamente “cronologia notifiche”, attivando l’interruttore dedicato. Quando sarà abilitata questa opzione, si visualizzeranno tutte le notifiche delle ultime 24 ore e così i messaggi, di cui però si vedranno solo i primi 100 caratteri del testo. Dunque non si potrà vedere la chat completa e tantomeno immagini o video, poiché parliamo di notifiche.

Esistono poi applicazioni ad hoc per recuperare le conversazioni, la maggior parte delle quali sono a pagamento e vanno installate appositamente sul proprio dispositivo. Sul mercato ce ne sono tantissime, il suggerimento è sempre quello di scegliere l’app che ha le migliori recensioni da parte degli utenti, così da essere sicuri che il sistema sia efficace.