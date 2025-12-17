Kingston prevede aumento prezzi e carenza di SSD

Tutti i produttori di memorie e unità SSD stanno privilegiando clienti come i grandi data center dedicati alle AI, con conseguente balzo dei prezzi per gli utenti consumer, un aumento dei costi frutto anche dell‘incertezza che aleggia sul mercato.

Kingston, azienda nota per la produzione di memorie, drive SSD e memory card, prevede un peggioramento nella carenza di NAND flash (quelle ampiamente usate su smartphone, tablet, SSD, ecc.) nei prossimi 30 giorni, elemento che porterà all’incremento dei prezzi delle unità SSD.

Nel solo 2025 secondo Kingston i prezzi delle NAND flash sono cresciuti del 246% dal primo trimestre a oggi; il 70% degli aumenti si è verificato negli ultimi 60 giorni, lasciando immaginare che molti rincari siano stati già considerati nella catena di approvvigionamento e ne vedremo le conseguenze con l’arrivo sul mercato.

Invito alla calma

C’è anche chi getta acqua sul fuoco: Edward Crisler, responsabile pubbliche relazioni di Sapphire Technology (azienda specializzata in schede madri e GPU) invita alla calma, consigliando a chi non ha necessità immediate di temporeggiare: “Sono convinto che fra 6-8 mesi il mercato inizierà a stabilizzarsi”, ha detto Crisler. “Credo che parte dell’incertezza attuale verrà meno e assisteremo a una stabilizzazione. Per cui suggerisco alla gente di non fare come Chicken Little” (il pulcino che deve salvare la propria città da un’invasione aliena, ndr).

La forte domanda di memorie RAM dal segmento AI ha portato all’incremento dei prezzi, destabilizzando il mercato. Per chi non ha fretta, l’unica soluzione è attendere; ci vorrà tempo per tornare ai livelli dei prezzi pre-crisi ma il mercato supererà anche questa. Intanto si registrano aumenti di prezzi non solo per memorie RAM e unità SSD, ma anche per i tradizionali dischi rigidi.

