Encrypto, un’app gratuita per cifrare documenti e file vari con macOS e Windows

Di Mauro Notarianni
Per vari motivi potrebbe essere utile cifrare alcuni file, in modo da renderli inaccessibili a chi non ha la password o la chiave di decifratura, esempio documenti e immagini che contengono dati riservati o sensibili, o altri dati che non vogliamo finiscano per errore in mani sbagliate.

Encrypto è una utility gratuita che è possibile scaricare dal Mac App Store e fa una cosa molto semplice: consente di crittografare file e cartelle sfruttando la cifratura AES-256 (un algoritmo crittografico a chiave simmetrica, resistente, veloce e di semplice uso).

L’utility in questione semplifica la condivisione di file cifrati, consente di indicare suggerimenti utili successivamente per ricordare la password e di inviare il tutto usando il sistema di condivisione file integrato in macOS (es. via AirDrop). I documenti cifrati possono essere nviati via mail (allegati a un messaggio di posta elettroncia), con Whatsapp o altre app di messaggistica, salvati su chiavette e dischi esterni, ecc.

Al primo avvio bisogna accettare termini e condizioni, visualizzare l’elenco delle cose che il software è in grado di fare ed indicare eventualmente il proprio indirizzo email per ricevere novità sull’app (non è obbligatorio indicare la mail). Una semplice finestra consente di trascinare file e cartelle da cifrare, indicare una password e salvare il risultato.

Il destinatario che riceve il file o la cartella cifrata potrà decifrare il tutto sfruttando la stessa utility, a patto ovviamente di conoscere la password.

I file cifrati possono essere allegati e inviati via mail
Criptare e decriptare file su Mac e Windows

Encrypto è disponibile anche per Windows (si scarica da qui) ed è dunque possibile condividere file cifrati con amici, familiari e colleghi che hanno un PC con Windows.

Per decifrare il file basta fare doppio click, specificare la password e indicare la cartella dove salvare il tutto.

Tenete presente che dopo il salvataggio della versione cifrata il file o la cartella originale rimane intatta e bisogna eventualmente eliminare manualmente quest’ultima (Encrypto non prevede una opzione per eliminare automaticamente il file originale dopo la creazione del file cifrato). Fate ovviamente attenzione prima di cancellare i file originali: se dimenticate la password non sarete più in grado di decifrarli. Encrypto può essere utile per tenere i documenti originali da una parte al sicuro (es. il disco interno del Mac protetto con la crittografia FileVault di macOS) e conservare le versioni cifrate su un disco esterno.

Encrypto “pesa” solo 19,2MB, richiede macOS 13 o versioni successive e si scarica gratis dal Mac App Store.

