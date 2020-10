Come ripristinare il monitoraggio GPS su Apple Watch su watchOS 7

Apple ha pubblicato un documento di supporto con le indicazioni di una soluzione piuttosto drastica per risolvere un bug che, in alcuni casi, porta alla mancanza di indicazioni GPS nell’app Allenamento o nell’app Salute per gli utenti di Apple Watch che sono passati a iOS 14 e watchOS 7.

Le indicazioni di Apple servono anche a risolvere anomalie come il consumo eccessivo della batteria dopo l’aggiornamento a watchOS 7.

Il primo problema è stato lamentato da alcuni utenti di Apple Watch che, dopo gli aggiornamenti, non sono stati in grado di monitorare correttamente l’attività fisica con il GPS integrato usando l’app Allenamento su Apple Watch.

Apple Watch Series 2 o modelli successivi hanno il GPS integrato per monitorare attività come trekking all’aria aperta o camminate su pista e mostrare una mappa del percorso seguito nel riepilogo dell’allenamento su iPhone.

Le indicazioni di Apple sono valide anche quando non è possibile avviare l’app Attività (per sapere quanto ci muoviamo, facciamo esercizio e stiamo in piedi giorno per giorno), l’app Battito cardiaco (per monitorare la frequenza cardiaca) o altre app legate alla salute. Stessa cosa se non si è in grado di avviare l’app Allenamento o Salute o se queste riportano errate informazioni nell’archiviazione dei dati su iPhone, se notiamo indicazioni errate per i livelli di esposizione all’audio e al rumore in Salute su iPhone, o se – infine – notiamo un anomalo consumo della batteria su iPhone o Apple Watch.

La soluzione di Apple per tutti i problemi sopra riportati è piuttosto drastica e consiste nell’annullare l’abbinamento di Apple Watch dall’iPhone aprendo l’app Watch sull’iPhone, accedere al pannello Apple Watch, scegliere “Tutti gli Apple Watch”, toccare il pulsante “Info” accanto all’orologio di cui desideriamo annullare l’abbinamento e toccare Annulla abbinamento Apple Watch. Prima di cancellare tutti i contenuti e le impostazioni di Apple Watch, l’iPhone crea un backup dei contenuti in modo da consentire il ripristino di Apple Watch da un backup.

Apple indica come verificare di avere spazio su iCloud e creare un backup. Basta andare dall’iPhone su Impostazioni, fare tap sul proprio nome in alto, scegliere “iCloud”, verificare che sia attiva l’opzione “Salute” e “Backup iCloud” e da quest’ultima sezione scegliere “Esegui il backup adesso”.

A questo punto è possibile eliminare contenuti e impostazioni da iPhone (Impostazioni > Generali > Ripristina > Inizializza contenuto e impostazioni), poi accendere l’iPhone e ripristinare i dati dal backup iCloud. Dopo il ripristino è possibile aprire l’app Watch sull’iPhone, avviare l’abbinamento seguendo le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione e alla fine scegliere il ripristino del backup più recente.