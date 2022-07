Come tenere al fresco le ginocchia con il portatile caldo

Il caldo estivo è nel suo pieno centro, e proprio in questi giorni tocca le sue vette più alte. E così, anche lavorare al notebook potrebbe essere davvero una tragedia, se lo dovete appoggiare sulle ginocchia. Al di là della calda stagione, i portatili riscaldano sempre, e dunque trovare degli accessori che tengono al fresco le ginocchia con il portatile caldo è un suggerimento che vale 365 giorni all’anno. Ecco alcuni accessori che possono risolvere il problema.

La soluzione più semplice, ma allo stesso tempo la più efficace, è quella di utilizzare un cuscino o vassoio, ovviamente ottimizzato per l’uso con portatile, così da non permettere al calore di trasmettersi alle ginocchia e, allo stesso tempo, di far respirare il portatile e disperdere il calore. In questo senso le soluzioni possibili sono davvero tante. Ecco quali sono secondo noi le migliori e le più versatili.

Belkin

La prime soluzione è quella proposta da bellini con il CushDesk per laptop. dotato di un design pensato apposta per i portatili, consente un comodo utilizzo dello stesso all’interno della casa. Inoltre, il CushDesk è stato progettato in modo specifico per proteggere le gambe dal surriscaldamento, quando si utilizza il laptop sul divano, a letto o sul pavimento. Ha dimensioni di 44.5 x 34.5 x 4 cm e offre un angolo di visione ottimizzato per favorire il comfort: la leggera pendenza rende più comodo l’utilizzo della tastiera e riduce il movimento del collo.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a meno di 20 euro.

Relaxdays

Anche in questo caso ci troviamo difronte ad un porta notebook ergonomico con cuscino, per rilassarsi sul letto e utilizzarlo al meglio. Propone una impugnatura per facilitarne il trasporto, ha dimensioni di 8x46x34 cm e pesa 1,4 kg. Il tutto presenta al suo interno una spessa gommapiuma con rivestimento in stoffa.

Potete acquistarlo su Amazon a 22,90 euro direttamente da qui.

HUANUO

Anche in questo caso l’ampio vassoio può essere utilizzato come scrivania portatile, tavolo da lavoro, lavagna per appunti, scrivania, e naturalmente per adagiarvi il portatile quando lo si usa sdraiati a letto o sul divano. E’ progettato con 8 angoli regolabili, in grado di soddisfare tutte le esigenze di altezza, così da regolarlo facilmente in base alle diverse situazioni di lavoro. Ha dimensioni molto abbondanti, 37,6 cmx28,2 cm), quindi ottimale per laptop e tablet fino a 15,6 pollici. Gode di cuscinetti sulla parte bassa che forniscono isolamento e spazio per dissipare il calore, soprattutto nei mesi caldi. La superficie è liscia, quindi facile da pulire, mentre sulla parte bassa il cuscino è realizzato in morbido tessuto, che può essere pulito con un panno bagnato.

Lo trovate a questo indirizzo a 23,79 euro.

HUANUO

Sempre dalla stessa azienda un’altra soluzione, questa volta pensate per chi lavora nelle ore notturne e, dunque, più facile che voglia farlo a letto o sul divano, mentre ci si rilassa. Il tavolino, infatti, ospita una luce LED da lettura, così da ridurre anche l’affaticamento degli occhi. Ovviamente, è progettato con uno slot multifunzione che permette di posizionare il tablet, telefono, penne e altri piccoli oggetti, ed è grande abbastanza da ospitare anche mouse e tappetino. Dotato di imbottiture e inclinato appositamente per le ginocchia, aumenta il comfort e impedisce che il calore possa dare fastidio alle gambe. E’ adatto per portatili fino a 17 pollici, senza utilizzare mouse esterni in questo ultimo caso.

Potete acquistarlo su Amazon a questo indirizzo a 30,99 euro.

ergomi

Anche questa soluzione consiste in un tavolino regolabile a 4 vie, progettato specificamente per un utilizzo del portatile sulle ginocchia. Integra un cuscinetto da polso per migliorare ancor di più la comodità nella scrittura, mentre sui lati possono essere posizionate strisce antiscivolo, che si applicano facilmente su per evitare che gli oggetti cadano. La piccola postazione ha dimensioni che possono ospitare portatili con schermi fino a 16 pollici.

Potete acquistare questa soluzione direttamente su Amazon a questo indirizzo.

SAIJI

Quello si Saiji è leggermente differente rispetto agli altri in lista. Lo scopo è sempre quello di utilizzare un portatile o un tablet sul divano, senza far scaldare troppo le ginocchia, ma con una filosofia differente. Più che un tavolino rigido è una sorta di grande cuscino, che infatti pesa appena 389 grammi. E’ comunque particolarmente spesso, e avvolto in morbida pelle riempita di spugna ad alta densità. I binari in silicone sono comunque in grado di fornire ai dispositivi una superficie stabile impedendo al laptop di surriscaldarsi. Nonostante il peso ridotto è parecchio grande, da da poter ospitare notebook con schermi fino a 17”.

Lo acquistate su Amazon a questo indirizzo a 50 euro circa.