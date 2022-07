Apple Arcade sta per perdere 15 giochi

Apple Arcade, il servizio di videogiochi in abbonamento che costa 4,99 euro al mese, offrirà presto 15 titoli in meno. In base a quanto si apprende nella scheda Arcade visibile nella parte inferiore dell’App Store è presente una nuova sezione intitolata Leaving Arcade Soon dove sono per l’appunto elencati quei giochi che stanno per essere rimossi dalla piattaforma.

Al momento della stesura di questo articolo l’App Store italiano non presenta ancora questa nuova sezione, mentre la controparte statunitense del negozio non indica alcuna data precisa: un più generico “presto” informa semplicemente del fatto che i giochi elencati all’interno di questa pagina sono in partenza e i giocatori dovranno rivolgere le proprie attenzioni altrove perché non potranno più intrattenercisi.

Non è la prima volta che un gioco viene rimosso dall’abbonamento, ma pare che questa sia la prima volta in cui Apple lo annuncia così chiaramente. Salvo sorprese, i giochi che stanno per sparire sono quindici e, in ordine alfabetico, sono:

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

I motivi di questa rimozione non sono chiari ma è probabile che i titoli in questione non abbiano riscosso il successo sperato o, al contrario, dopo un primo periodo di interesse hanno visto ridursi in maniera eccessiva il numero di partite giocate e l’investimento per lo sviluppo non sarebbe più giustificabile.

Ricordiamo che Apple Arcade è l’abbonamento per giocare a più di duecento titoli senza pubblicità né acquisti in-app: costa 4,99 euro al mese e include alcuni grandi giochi come Fantasian di Hironobu Sakaguchi e classici come Jetpack Joyride e Tiny Wings. Come dicevamo è la prima volta che Apple comunica che una parte della libreria sta per sparire: non sappiamo se o quando altri giochi subìranno la stessa sorte, ma sembra ormai possibile che bisognerà abituarsi ad addii più regolari in maniera analoga a quanto accade oggi su servizi come l’Xbox Game Pass.

In Apple Arcade, che secondo le previsioni varrà 1,2 miliardi di dollari entro tre anni, è recentemente arrivato Subway Surfers Tag. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.