WhatsApp ora si usa sul computer senza telefono

Il piano per rendere WhatsApp realmente multi dispositivo è in corso da mesi, se non addirittura da anni: gli sviluppatori di Facebook stanno testando da tempo la funzione che permette agli utenti di associare il proprio account a dispositivi secondari per continuare a ricevere e inviare messaggi anche quando lo smartphone principale non è connesso a Internet: ora è possibile usare WhatsApp sul computer anche senza telefono.

Al momento la nuova funzione è ancora in beta, ma è già stata attivata online lato server, così la maggior parte degli utenti può iniziare a sfruttarla, anche per chi non fa parte del programma di beta test del social: basta semplicemente aggiornare l’app WhatsApp all’ultima versione rilasciata per iPhone e Android.

Per iniziare a usare WhatsApp sul computer, anche quando il telefono principale associato al proprio account non è collegato a Internet, occorre abilitare la funzione nel pannello di configurazione e impostazioni dell’app. Torna utile quando lo smartphone ha esaurito la batteria, quando è stato smarrito o rubato e l’utente deve poter continuare a comunicare con i propri contatti, basta semplicemente avere un computer sotto mano. Una volta completato il processo di configurazione anche nella web app su Internet, tutto funziona come indicato dal social, salvo alcune limitazioni che rimangono nella fase di beta.

Tutti i dispositivi collegati al proprio account possono inviare e ricevere messaggi fino a 14 giorni dopo l’ultimo accesso effettuato tramite smartphone. Sia i messaggi che le telefonate rimangono protetti con crittografia. Per quanto riguarda le limitazioni lo sviluppatore avverte che non risulta possibile effettuare chiamate con utenti che non hanno ancora installato l’ultima versione dell’app, una limitazione che andrà a ridimensionarsi fino a scomparire man mano che gli utenti aggiornano all’ultima versione. Per il momento non risulta ancora possibile associare al proprio account un tablet o uno smartphone secondario.

Per iniziare a usare le nuove funzioni in beta e anche WhatsApp sul computer senza telefono occorre aggiornare l’app e poi accedere al menu impostazioni, infine aprire la voce linked devices, dispositivi connessi.