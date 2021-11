Disponibilità iPhone 13 migliore a Natale

Nonostante le difficoltà del momento dovute alla carenza di chip, la disponibilità dell’iPhone 13 migliorerà nelle prossime settimane con l’avvicinarsi delle festività natalizie, attenuando forse le preoccupazioni di analisti e clienti sulla scorte per le festività.

Come molti altri prodotti, anche iPhone ha subito le conseguenze di una carenza globale di componenti, e ritardi nei trasporti, che hanno avuto un impatto sulla produzione e sulla disponibilità generale dei prodotti. I tempi di spedizione stimati per iPhone 13‌ in alcuni casi sono stati di settimane, se non mesi, in alcune località e per configurazioni specifiche.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, tuttavia, i fornitori di Apple sono riusciti ad alleviare la carenza di alcuni componenti, consentendo alla produzione di “iPhone 13” di accelerare, secondo quanto riferito dal DigiTimes.

I partner della catena di approvvigionamento di Apple stanno iniziando a notare il divario tra la domanda e l’offerta di iPhone 13‌ che “si sta gradualmente restringendo” grazie alla produzione accelerata di circuiti integrati incorporati nell’‌iPhone‌

Apple lo scorso trimestre ha dichiarato che la carenza di chip e le complicazioni che hanno ostacolato la produzione a causa della crisi sanitaria globale sono costate 6 miliardi di dollari. Il CEO di Apple, Tim Cook, e il chief financial officer della società, Luca Maestri, hanno avvertito gli investitori che l’impatto della carenza di chip dovrebbe essere superiore a 6 miliardi di dollari per il prossimo trimestre delle vacanze.

Tutte le categorie di prodotti Apple, dagli AirPods al Mac, hanno visto notevoli aggiornamenti negli ultimi mesi, che dovrebbero attrarre i clienti in cerca di shopping natalizio.

Gli AirPods sono un regalo popolare tra gli utenti, e Apple ha rilasciato il suo modello di terza generazione il mese scorso. I nuovi AirPods, che presentano un design della generazione Pro e includono nuove funzionalità come Spatial Audio con tracciamento della testa, EQ adattivo e maggiore durata, attireranno certamente molti fan durante il periodo festivo.

In preparazione per le festività natalizie, Apple ha esteso la sua politica di restituzione fino all’8 gennaio 2022, per tutti gli acquisti effettuati tra il 1 novembre e il 25 dicembre. La nuova politica si applica a ‌iPhone‌, iPad , Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod mini e altro ancora.