Come velocizzare un video con Filme, fra le migliori alternative ad iMovie, in super offerta

Sarà pur vero che iMovie di Apple è uno dei più potente editor video disponibili gratuitamente su Mac, ma ce n’è uno altrettanto facile da usare ma che allo stesso tempo offre strumenti per realizzare video come dei professionisti.

Si tratta di iMyFone Filme, disponibile anche per Windows, attualmente scontato dell’85% e associato ad una lotteria che permette di vincere un paio di AirPods Pro, un gimbal DJI Osmo Mobile 3 oppure una delle carte regalo Amazon.

Filme è una delle migliori alternative ad iMovie e consente di far fronte a tutte le limitazione del software Mac, oltre a offrire funzionalità comode e intuitive anche agli utenti Windows.

Per usare questo programma non c’è bisogno di imparare nulla: attraverso la Fast Mode in pochi click si riescono ad ottenere risultati professionali creando video per una festa di compleanno, per un matrimonio, per promuovere un’attività o un festival, per un annuncio da condividere sui social network e tanto altro.

Con la modalità Basic Editing si ottiene invece l’accesso ad una serie di strumenti che facilitano l’importazione, il ritaglio, l’unione e la divisione delle clip, l’aggiunta dell’effetto alla moviola, la regolazione della velocità nonché la creazione e l’applicazione di decine di effetti pronti all’uso. Si può usare anche per velocizzare un video, perfetta alternativa ad iMovie.

iMyFone Filme supporta la registrazione dello schermo, quindi si può usare anche per realizzare dei video tutorial, e permette di aggiungere una musica di sottofondo in un click.

Importare video è facilissimo: basta infatti scansionare un codice QR dallo smartphone per trasferirli direttamente sul computer, perciò con un’intuitività che nessun altro software è in grado di offrire. Sono inclusi anche tutti i pulsanti per condividere rapidamente il video finale su Facebook, Twitter, YouTube e Vimeo.

Potete provare iMyFone Filme gratuitamente per qualche giorno: in caso il software sia di vostro gradimento, per continuare ad usarlo è necessario acquistare un abbonamento mensile o annuale, oppure optare per la licenza a vita con un acquisto una tantum.

Queste tre opzioni sono attualmente in vendita: la licenza mensile costa 19,95 dollari invece di 39,95, mentre la licenza a vita costa 59,95 dollari invece di 109,95.

La licenza annuale costa 29,95 dollari invece di 59,95 ma al momento è disponibile un’offerta speciale che prevede un’offerta speciale sulla licenza annuale al prezzo di soli 14,95, per uno sconto pari all’85% di sconto. Meglio dunque affrettarsi per perdere questa occasione.

Come dicevamo in apertura, al momento è attiva una lotteria grazie alla quale è possibile tentare la fortuna e vincere un paio di AirPods Pro di Apple, un gimbal DJI Osmo Mobile 3, una carta regalo Amazon o una licenza gratuita per usare tre mesi iMyFone Filme.

È sufficiente scaricare l’app e provarla per vedere come funziona, e a quel punto dare qualche suggerimento agli sviluppatori per migliorarla: in questo modo si parteciperà direttamente all’estrazione: maggiori dettagli qui.