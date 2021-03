Segnalate sbavature di colore dal corpo di alcuni iPhone

Alcuni utenti di iPhone 12 segnalano perdita di colore dallo chassis in alluminio. A riferirlo è Macrumors, citando a sua volta il sito Svetapple.sk che riporta la foto di un iPhone 12‌ PRODUCT (RED) nel quale si evidenziano sbavature nella colorazione del bordo.

Il fianco vicino al pulsante di accensione del telefono mostrato nella foto, appare con tonalità arancioni sbiadite, un segno dell’evidente degradazione del colore.

Il sito Svetapple.sk riferisce che l’iPhone in questione è stato usato con una custodia trasparente; non sembra dunque un problema che potrebbe riguardare la frizione delle mani sul dispositivo; non è da escludere, invece, che il problema sia stato causato dalla custodia usata dall’utente.

Simili inconvenienti sono stati segnalati da utenti di iPhone 11 e iPhone SE 2. Un utente di MacRumors riferisce di un problema simile con un iPhone 11 che mostra una drastica perdita di colore vicino ai bordi; anche con quest’ultimo iPhone l’utente ha usato una custodia trasparente; sarebbero diverse le segnalazioni dell’inconveniente sugli iPhone di colore rosso, e lo sbiadimento sembra riguardare di meno altre colorazioni.

Alcuni lettori di MacRumors ipotizzano che il problema potrebbe essere causato dalla esposizione agli ultravioletti attivata dalla custodia trasparente, un inconveniente per quale sarbebero avute segnalazioni da tempo. Altre congetture riguardano possibili reazioni chimiche dovute sempre alla custodia ma non ci sono, al momento, conferme definitive.

Anche in passato sono stati segnalati problemi di sbiadimento del colore ma sono sempre sembrati casi limite o ad ogni modo limitati. Resta da capire se Apple considera un problema estetico di questo tipo qualcosa che è possibile risolvere in garanzia o no.