Su Netflix arriva il documentario The Last Blockbuster

Per i nostalgici delle videocassette sta arrivando su Netflix The Last Blockbuster, il documentario sull’ultimo negozio al mondo del colosso del noleggio di videocassette.

Tra qualche giorno – l’uscita del documentario è prevista entro marzo 2021 – arriverà sul piccolo schermo del gigante dello streaming tv, che sta scrivendo il futuro dell’industria dell’intrattenimento, uno show interamente dedicato a quell’home video che ormai è storia. Un ricordo per i nostalgici. Un’esperienza non nota per i più giovani. E così, Netflix racconterà l’ultimo Blockbuster rimasto al mondo, offrendo uno scorcio sul negozio di Bend, in Oregon.

Sulla pagina Facebook del documentario si legge «Molte persone sanno che Blockbuster ha avuto la possibilità di acquistare Netflix e ha ceduto questa opportunità. Un ironico scherzo del destino ha fatto sì che il nostro documentario “The Last Blockbuster” arrivi proprio su Netflix tra una settimana. Non vediamo l’ora che le persone possano vedere questo tributo all’era dell’home video sul servizio di streaming più grande del mondo. Basta non dimenticare di riavvolgerlo quando hai finito di guardarlo e di riportarlo entro mezzogiorno di mercoledì». Nel 2007 Blockbuster guardava al futuro della tv in streaming acquistando Movielink. Macitynet aveva parlato di questa acquisizione di Blockbuster in questo articolo.

The Last Blockbuster sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 marzo 2021. Ricordiamo che negli scorsi giorni in USA Netflix ha iniziato a bloccare l’accesso al servizio di streaming TV agli utenti che condividono le password dello stesso account.



