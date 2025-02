Come verificare se i tuoi dati sono stati rubati online

Come verificare se i tuoi dati sono stati rubati online

Pubblicità Negli ultimi anni, le violazioni dei dati sono diventate un problema sempre più allarmante. Nel 2023, sono stati segnalati 6,1 miliardi di attacchi malware e violazioni di dati a livello mondiale, compromettendo le informazioni sensibili di aziende e privati. Questi incidenti possono esporre indirizzi email, password, numeri di telefono e informazioni finanziarie, con conseguenze come il furto di identità e le frodi. È quindi fondamentale proteggere le proprie informazioni personali e verificare regolarmente se i dati sono stati compromessi. Fortunatamente, esistono strumenti che possono aiutare in questo processo, come il Data Leak Checker gratuito di Surfshark e il servizio Surfshark Alert. Data Leak Checker: uno strumento gratuito per la verifica iniziale Il Data Leak Checker è uno strumento gratuito offerto da Surfshark che permette di verificare se un indirizzo email è stato coinvolto in una fuga di dati. Questo strumento esegue la scansione di database compromessi e analizza le perdite di dati dovute a malware. Per utilizzare il Data Leak Checker, basta inserire il proprio indirizzo email nell’apposito campo e avviare la scansione. Il rapporto generato dal Data Leak Checker mostra i domini interessati e i dati compromessi.

Indica se l’indirizzo email è stato esposto in violazioni di database o attacchi malware.

Anche se il Data Leak Checker è gratuito, le informazioni complete e dettagliate sulle fughe di notizie sono disponibili solo con Surfshark Alert. Surfshark Alert: protezione proattiva e monitoraggio in tempo reale Surfshark Alert è un servizio di sicurezza online che offre una protezione più avanzata, monitorando i dati in tempo reale e notificando immediatamente l’utente in caso di fuga di dati. Oltre agli indirizzi email, Surfshark Alert permette di monitorare anche account, password, carte di credito e numeri di identificazione personale. Surfshark Alert monitora continuamente diverse fonti di dati, avvisando l’utente non appena si verifica una violazione.

Fornisce rapporti dettagliati sui domini interessati, i tipi di dati esposti e le misure da adottare per proteggere gli account.

Offre un piano d’azione dettagliato per ripristinare i dati dopo una violazione.

Permette di monitorare un numero illimitato di indirizzi email, carte bancarie e identificativi online.

Surfshark Alert verifica inoltre la robustezza delle password e segnala la compromissione di dati bancari.

Il servizio è in grado di rilevare anche password crittografate che sono state esposte. Come agire in caso di fuga di dati Se il Data Leak Checker o Surfshark Alert rilevano che i tuoi dati sono stati esposti, è importante agire prontamente. Ecco alcuni passaggi consigliati: Cambiare immediatamente le password: Modifica le password di tutti gli account associati all’indirizzo email compromesso, utilizzando combinazioni complesse e uniche per ogni account. Utilizza un gestore di password per aiutarti a gestire le password in modo sicuro.

Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA): Attiva l’autenticazione a due fattori su tutti gli account che la supportano per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

Monitorare l’attività degli account: Controlla regolarmente la cronologia delle transazioni e degli accessi per individuare eventuali attività sospette.

Fare attenzione al phishing: Sii cauto con email, messaggi o link sospetti che potrebbero essere tentativi di phishing.

Contatta le aziende : nel caso in cui la violazione coinvolga i dati relativi a un’azienda o un servizio (per esempio una banca, un social media o un negozio online), è sempre consigliabile contattare l’assistenza clienti per conoscere le azioni da intraprendere. Surfshark One: una soluzione completa per la protezione online Surfshark Alert fa parte della suite di cybersicurezza Surfshark One, che include anche: VPN: Per proteggere la tua attività online e la tua privacy.

Antivirus: Per rilevare e bloccare software dannosi.

Incogni: Uno strumento per eliminare i tuoi dati dai database dei data broker. Con Surfshark Alert e gli altri strumenti offerti, è possibile proteggere i propri dati e navigare in sicurezza, contrastando le minacce informatiche. La verifica regolare dei dati e l’adozione di misure proattive sono essenziali per la sicurezza online.

Offerte Speciali iPhone 15 torna a solo 699 euro e costa 280 € meno di iPhone 16 Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 699 €, vicino al minimo storico con un risparmio di ben 280€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.