Volkswagen IDOne sfiderà le elettriche economiche cinesi

Pubblicità

I principali marchi di auto si preparano per la prossima ondata di elettriche sempre più economiche: come promesso fin dal 2021 – 2022, Volkswagen conferma che a marzo svelerà il suo modello elettrico compatto più economico, con prezzo a partire da circa 20.000€: il nome potrebbe essere ID.One o ID1, anche se il costruttore non ne fa cenno.

Ma non sarà l’unico: si tratterà infatti del primo modello di una nuova gamma di elettriche compatte, in cui è già previsto anche un SUV, tutte con prezzi compresi tra 20.000€ e 26.000 euro. Il primo ad arrivare sul mercato sarà ID.2all, anticipata nel 2023, con prezzo di partenza di 25.000€, disponibile a partire dal 2026.

Sia ID.2all che l modello successivo da 20.000€ previsto in arrivo nel 2027 sono basati su una nuova versione della piattaforma di batterie modulari proprietaria, impiegata in precedenza per ID Buzz e anche per il modello superiore ID.4.

In annunci e comunicazioni il costruttore non indica il nome della nuova elettrica economica da 20.000€ ma, modificando e schiarendo l’immagine ufficiale risulta visibile la scritta ID.One nella posizione della targa. La scoperta è dell’utente Felix Hamer su Bluesky che riportiamo in questo articolo.

Così, sia per la nomenclatura finora impiegata da Volkswagen per le elettriche e anche per questo nuovo indizio, si presume che il nome sarà ID.One oppure ID.1. Si tratta di un passo fondamentale per il marchio, come sottolinea il CEO Thomas Shafer «Con la conclusione delle trattative a dicembre, abbiamo messo in moto il più grande piano futuro nella storia di Volkswagen».

L’accordo con i sindacati in Germania porterà alla riduzione di 35.000 posti di lavoro per ridurre i costi, ma l’impianto principale Wolfsburg si sta già preparando per i nuovi modelli e rimarrà centrale anche con il passaggio all’elettrico. Qui saranno costruiti tutti i modelli economici oltre a Golf e T-Roc elettriche.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.