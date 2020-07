Comelit Mini Wi-Fi, il videocitofono con Alexa è tutto italiano

Un videocitofono Smart tutto italiano e le cui funzionalità sono gratis per tutti: basta scaricare l’ultimo aggiornamento. Comelit Mini Wi-Fi, gestibile tramite comandi vocali grazie all’integrazione con Amazon Alexa, è così in grado di aprire porte e cancelli solo con la voce. Un vero e proprio videocitofono connesso ad internet che permette di rispondere attraverso il proprio smartphone, anche mentre si è fuori di casa, oppure con un semplice comando vocale senza nemmeno alzarsi dal divano.

Appena qualcuno suona il campanello sarà infatti proprio il citofono stesso, tramite Alexa, ad avvisare l’utente segnalando per esempio che “C’è la mamma alla porta”; oppure, nel caso di una persona non ancora registrata nel database, con un più generico: “C’è un visitatore alla porta”. A questo punto non resterà che dare il comando: “Alexa, apri il cancello” e il gioco è fatto. Una integrazione a trecentosessanta gradi che permette di attivare le aperture di porte e cancelli come anche le luci esterne, a patto che siano collegate al sistema di videocitofonia 2 fili di Comelit.

Una novità che, come dicevamo, Comelit offre ai suoi utenti in maniera completamente gratuita, già disponibile da qualche settimana su tutti i monitor installati e connessi a Internet. Questa integrazione in realtà si inserisce in un programma di più ampio respiro, denominato Comnect, che include tutte le soluzioni dell’azienda aperte ad integrazioni con prodotti di diversi brand. Per la funzione di Face Recognition, Mini Wi-Fi usa un algoritmo di riconoscimento facciale che consente di registrare il proprio volto nel database, permettendo così di uscire di casa anche senza chiavi: sarà infatti il citofono a riconoscere l’utente al rientro, aprendo automaticamente il cancello dopo la chiamata.

Allo stesso modo si possono registrare anche i volti di amici, parenti, o perfino del corriere che viene a consegnare periodicamente la posta. In questo modo, tramite il collegamento con lo smartphone, il videocitofono può avvisare dell’arrivo di un pacco anche se l’utente è lontano da casa. La chiamata infatti può essere girata direttamente su telefono e l’utente può scegliere di rispondere anche a distanza, magari facendosi lasciare la consegna davanti alla porta, pronta per quando tornerà a casa. Per altro, anche se il videocitofono non viene connesso all’app Comelit (magari perché non si possiede uno smartphone, ndr), il Mini Wi-Fi è comunque dotato di una funzione di segreteria attraverso la quale, al rientro dell’utente, segnala attraverso delle notifiche sul monitor eventuali attività avvenute in sua assenza, avvisandolo se lo ha cercato qualcuno durante la giornata.

Comelit Mini Wi-Fi costa 499 euro. Lo trovate anche su Amazon.