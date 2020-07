AKVIS AirBrush Video 1.0: effetti aerografia nei video per Mac e PC

AKVIS amplia il proprio portfolio di prodotti con il nuovo software di elaborazione video. AKVIS AirBrush Video applica a filmati e sequenze d’immagini l’effetto dell’aerografia, simulando la tecnica della pittura spray. Nell’arte dell’aerografia pittura e aria si incontrano e interagiscono per creare effetti che coinvolgono emotivamente gli spettatori. Il nuovo software è presentato come “iun assistente per i progetti artistici”. È un filtro che ogni video maker dovrebbe avere a portata di mano che rendere facilissimo creare impressionanti graffiti e cartoni animati. “La pittura ad aerografo consente di creare l’illusione di luci e ombre, di giocare con le trasparenze, le transizioni e la fluidità, di produrre colori uniformi, puri e vibranti, di realizzare il tutto con un senso di leggerezza e ariosità.”.

Il plugin è compatibile con Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, EDIUS Pro. Include un set di preset pronti all’uso attentamente progettati per il nuovo plugin dagli esperti di editing video.

AKVIS AirBrush Video include un set di preset pronti all’uso. È possibile usare i preset incorporati o modificarli per creane di nuovi. Il plugin è completamente configurabile e consente di gestire le impostazioni degli effetti come preferisci.

Dal sito dello sviluppastore è possibile scaricare una versione dimostrativa (funzionante per 30 giorni). Il sofwtare è compatibile con Mac (Mac OS 10.10 e seguenti) e PC (WIndows 7 e seguenti). I costi partono da € 45,00 per la licenza Home, € 65,00 per la licenza Pro. Una chiave di licenza consente di registrare il prodotto su due computer. Il produttore offre anche un “Pacchetto Video” che include due plugin artistici – AirBrush Video e Sketch Video – con uno sconto del 30%.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.