Perplexity sta sviluppando un browser AI denominato Comet

Gli sviluppatori di Perplexity, il chatbot e motore di ricerca basato su intelligenza artificiale generativa che risponde alle richieste degli utenti utilizzando testo predittivo in linguaggio naturale, stanno sviluppando un browser denominato Comet.

Al momento non sono noti i dettagli ma un portavoce di Perplexity ha dichiarato quando segue al sito statunutense TechCrunch: “Così come Perplexity ha reinventato la ricerca, stiamo reinventando anche il browser. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti”.

In un post su X (Twitter), lunedì 24 febbraio gli sviluppatori hanno invitato gli utenti a iscriversi a una lista d’attesa. Al momento sappiamo solo il nome del browser, Comet. Questo settore è particolarmente affollato ed esistono già vari browser che offrono funzionalità AI; l’asso nella manica di Perplexity potrebbero essere peculiarità del chatbot omonimo, come la possibilità di porre domande in linguaggio naturale, con risposte che mostrano le fonti ritenute affidabili (l’utente può anche specificare le fonti da usare).

Comet: A Browser for Agentic Search by Perplexity Coming soon. pic.twitter.com/SwVSwudgtN — Perplexity (@perplexity_ai) February 24, 2025

Recentemente Perplexity ha ampliato il suo portafoglio prodotti, con il lancio di Deep Research, un assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale che combina le capacità di un motore di ricerca avanzato con strumenti di automazione; a gennaio ha presentato una AI per Android e API per le ricerche AI.

Fondata nel 2022 da Aravind Srinivas, con il supporto di investitori quali Jeff Bezos e Nvidia, Perplexity si distingue per una AI che offre analisi contestuale in tempo reale e l’interazione con app di terze parti. L’azienda è valutata 9 miliardi di dollari e vanta una crescente base di utenti (oltre 10 milioni attivi mensilmente).

