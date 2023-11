Sconto Apple Studio Display, a 1969€ è al minimo storico

Se siete sempre stati tentati di acquistare un Apple Studio Display ma non avete mai avuto la possibilità di farlo per il prezzo, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Su Amazon comprate infatti per la prima volta la versione “base” (virgolette d’obbligo stante la qualità del prodotto) risparmiando quasi 300 euro: costa infatti 1969€ invece di 2259€.

Stiamo parlando di uno schermo Retina 5K da 27″, provato da Macitynet, dotato di videocamera e audio di elevatissimo livello, perfetto per offrire l’esperienza integrata che cerca chi sceglie un Mac.

Studio Display è caratterizzato da un design all-screen in alluminio con bordi sottili, stand integrato che permette di inclinare il display fino a 30°, supporto a inclinazione e altezza regolabili, con braccio controbilanciante che permette di regolare comodamente il monitor.

Il pannello è basato su un display Retina 5K da 27″con 600 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e supporto per oltre un miliardo di colori. Offre tecnologia True Tone, rivestimento antiriflesso.

Ha tre porte USB-C. L porta Thunderbolt permette di connettere al Mac sia Studio Display sia le altre periferiche collegate tramite un unico cavo. Lo stesso cavo è anche in grado di fornire 96W di alimentazione a un notebook Mac, così Studio Display può perfino ricaricare rapidamente un MacBook Pro 14″. Inoltre, si possono collegare fino a tre Studio Display a un solo MacBook Pro per creare una potente sala montaggio o postazione per le animazioni.

Tra le altre caratteristiche

chip A13 Bionic che controlla tutto il sistema

videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica

tre microfoni in array di qualità professionale

sei altoparlanti ad alta fedeltà (quattro woofer force-cancelling e due tweeter)

audio spaziale per musica e video con Dolby Atmos

tre porte USB-C fino a 10 Gb/s

L’Apple Studio Display è perfetto per chi lavora nel campo della fotografia che grazie ad esso può organizzare migliaia di scatti con velocità e precisione, lavorare su immagini di grandi dimensioni con centinaia di livelli ed esportare in un attimo il risultato finale per la pubblicazione.

Chi si occupa di videomaking può montare progetti multi-camera e più stream video 8K che mai, aggiungere un maggior numero di correzioni colore pur mantenendo fluida la riproduzione, e codificare video per la distribuzione finale con una velocità mai vista prima.

Apple Studio Display costerebbe 2259 € ma grazie ad Amazon lo pagate 1969 €, il minimo storico