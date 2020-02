Company of Heroes disponibile su iPad dal 13 febbraio

Feral Interactive ha annunciato che il grande classico di strategia in tempo reale, apprezzatissimo da pubblico e critica, Company of Heroes sarà disponibile su iPad il 13 febbraio. Sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato da SEGA su PC, Company of Heroes è stato ripensato e convertito per iPad da Feral.

Capolavoro di strategia bellica digitale, il titolo mette il giocatore al comando di due compagnie di soldati americani e lo sfida a condurre le squadre in un’intensa campagna che comincia dal giorno dello sbarco in Normandia. Dovremo vedercela contro l’esercito Wehrmacht in 15 difficili missioni basate sui conflitti più cruenti della Seconda Guerra Mondiale.

Ripensato e ottimizzato per tablet, Company of Heroes vanta una interfaccia utente particolarmente intuitiva che permette di eseguire strategie in tempo reale, adattarsi ai cambiamenti del campo di battaglia e sconfiggere le forze nemiche per portare a termine la liberazione della Francia.

Tra le caratteristiche più interessanti del gioco segnaliamo la fisica simulata in tempo reale con ambienti distruttibili, permettendo così al giocatore di influenzare il campo di battaglia a suo vantaggio. Anche la grafica è stata ottimizzata per sfruttare appieno l’alta risoluzione degli schermi Retina di iPad.

Company of Heroes è disponibile per il preordine dall’App Store al prezzo di 14,99 euro. Il gioco richiede 4GB di spazio di archiviazione ed è compatibile con: iPad mini (5a generazione), iPad Air (3a generazione), iPad (5a generazione), iPad (6a generazione), iPad (7a generazione), iPad Pro (1a generazione: 9,7″, 12,9″), iPad Pro (2a generazione: 10,5″, 12,9″), iPad Pro (3a generazione: 11″, 12,9″).

