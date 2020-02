HONOR MagicWatch 2 arriva in Italia: 14 giorni al polso con salute e fitness in primo piano

Se siete abituati a vedere smartwatch fitness con corta durata della batteria e dimensioni “importanti” con HONOR MagicWatch 2 dovrete ricredervi: il modello da 42 mm è sottile ed elegante mentre quello da 46 mm più adatto ad pubblico maschile o a chi vuole porre un accento su quanto indossa al polso, non appare così gigantesco come il diametro lascerebbe supporre.

Li abbiamo potuti fotografare e toccare da vicino all’evento di presentazione riservato alla stampa del 4 Febbraio ma MagicWatch 2 non è una novità assoluta visto che è stato già presentato globalmente qualche settimana fa ed è già in vendita su Amazon da qualche giorno; mancava però l’ufficializzazione per il mercato italiano e la distribuzione effettiva nel nostro paese.

Come detto HONOR MagicWatch 2 viene venduto in due varianti di cui vi segnaliamo da subito i prezzi:

• MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179.99€ (cassa finitura nera e cinturino in materiale sintetico)

• MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199.99€ (cassa finitura acciaio e cinturino in pelle e cinturino sostitutivo)

• MagicWatch 2 42mm Charcoal Black: 169.99€ (cassa finitura nera e cinturino in materiale sintetico)

• MagicWatch 2 42mm Sakura Gold: 209.99€ (cassa in finitura oro e cinturino abbinato)

I modelli saranno disponibili ovunque entro fine Febbraio con alcune offerte per San Valentino.

Nel cuore dello smart watch c’è il processore Kirin A1 di Huawei che è il motore di diversi dispositivi indossabili come le cuffie Thrue Wireless ma in questo caso entra a far parte di una più ampia strategia “1+8+N IoT” che punta a creare un ecosistema di integrazione dei prodotti smart connessi e nel mercato globale dei prodotti indossabili.

Tutta Salute

Ovviamente nel mirino di HONOR MagicWatch ci sono le attività di fitness e di controllo della salute: tra le opzioni troviamo 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc.

Per stimolare l’utente al movimento lo smartwatch presenta 13 corsi professionali indoor e outdoor di corsa, dal livello base a quello avanzato ed un pace-setter virtuale con strumenti attivabili in tempo reale per permettere di migliorare l’allenamento secondo i propri ritmi ritmi.

Per il controllo della salute vengono utilizzate 3 avanzate tecnologie che coinvolgono i diversi aspetti della giornata tipo: con HUAWEI TruSleep 2.0 HONOR MagicWatch 2 può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire più di 200 consigli su misura sulla base delle proprie abitudini, volti a migliorare la qualità del dormire.

La seconda tecnologia è in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire per ottenere un po’ di relax con il supporto della tecnologia HUAWEI TruRelax.

Infine grazie a HUAWEI TruSeen, HONOR MagicWatch 2 può controllare il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

Di particolare interesse è l’algoritmo adattivo per migliorare la ricezione del segnale combinato con la resistenza all’acqua fino a 50 metri, lo smartwatch riesce a monitorare in maniera efficiente il battito cardiaco anche sott’acqua, a registrare il punteggio SWOLF, la distanza, la velocità e le calorie bruciate. Tutti i dati di salute personali possono essere sincronizzati con lo smartphone, pre-installando l’app HUAWEI Salute su iOS e Android per tenere traccia dei dati e per conoscere meglio se stessi. Su iOS molti dei dati rilevati da HONOR MagicWatch 2 possono essere integrati sull’App Salute.

Smart anche per altro

HONOR MagicWatch 2 nella versione a 46 mm permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth in movimento, sia con le cuffie che con l’altoparlante e il microfono incorporati anche se vi trovate lontani dal telefono. Supporta inoltre notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario e tutti i contenuti vengono mostrati sullo schermo quando HONOR MagicWatch 2 è connesso al telefono.

È inoltre semplice accedere ad app incorporate come il Meteo, Allarme, Timer, Trova il mio telefonoe molte altre. HONOR MagicWatch 2 è inoltre dotato di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni in modo da poter ascoltare la tua musica preferita senza portarti dietro il telefono. (Al momento non sappiamo se questa funzione è disponibile anche su iOS).

L’ascolto delle tracce musicali è possibile anche con il modello da 42 mm che però manca di vivavoce e riposte in audio alle chiamate telefoniche.

Qui sotto un riassunto delle caratteristiche dei due modelli.

Qui quello da 46mm.

E qui quello da 42 mm.

Nelle prossime ore aggiungeremo qui una ulteriore galleria con l’hands on dei due modelli ed un unboxing del modello da 46 mm.