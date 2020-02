Klipsch Audio e McLaren Racing presentano cuffie e auricolari da Formula 1

Klipsch Audio e McLaren Racing svelano in queste ore la serie di cuffie realizzata in co-branded. Non è una sorpresa, considerando che Klipsch Audio, come recentemente annunciato, è partner ufficiale per cuffie e dispositivi audio del team di Formula 1 della McLaren.

I termini dell’accordo includono anche lo sviluppo di prodotti audio di alta qualità, basati su innovazione tecnologica, ma senza rinunciare all’eccellenza nel design, così da offrire allo stesso tempo potenza, dettagli e per quanto possibile l’emozione dell’esperienza live. Le cuffie co-branded utilizzano, spiega il produttore, tecnologie avanzate e materiali pregiati, naturalmente ispirate al design McLaren Racing, come l’utilizzo del Papaya Orange, brand color della McLaren.

Auricolari Klipsch x McLaren T10

Secondo il costruttore le cuffie saranno più piccole e leggere di qualsiasi altro auricolare wireless disponibile sul mercato. In particolare, gli auricolari smart Wireless Klipsch x McLaren T10 integrano un sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale che permette il loro impiego senza l’utilizzo delle mani, così da poter continuare, ad esempio, le proprie attività di fitness.

Le cuffie saranno in grado di offrire audio, controllo vocale e telefonia di alta qualità, anche grazie all’impiego di un doppio microfono a cancellazione attiva del rumore. Utilizzano la stessa scocca bilanciata degli auricolari Klipsch X10, così da offrire una maggiore dinamica e potenza del suono, con una modalità turbo boost per migliorare ancor di più le prestazioni. Includono una custodia che si ispira alla filosofia del design della McLaren, che presenta anche chiusure magnetiche all’avanguardia.

Cuffie Klipsch x McLaren Over-Ear

Le cuffie over the ear, invece, sono state create per offrire elevate prestazioni audio anche all’interno degli ambienti più rumorosi, e sfruttano la tecnologia di ultima generazione del doppio microfono per l’eliminazione del rumore. Si tratta di una dispositivo dotato di tecnologia ANC, per la cancellazione attiva del rumore, con morbidi padiglioni in memory foam, basati su connettività Bluetooth, con modalità trasparente che permette di sentire i rumori dell’ambiente circostante. Offrono fino a 30 ore di autonomia, e includono una custodia FlightCase con tasche per contenere gli accessori essenziali portarsi in viaggio e per la ricarica.

Auricolari Klipsch x McLaren T5 Sport True Wireless

Ancora, faranno parte della linea di cuffie co-branded Klipsch Audio e McLaren Racing, anche Klipsch x McLaren T5 Sport, progettati per rimanere asciutti e sempre in posizione una volta indossati quando si pratica sport. Sia auricolari, che la custodia Klipsch x McLaren T5 Sport, sono robusti e resistenti all’acqua con certificazione IP67.

Prezzi e informazioni sulla data di lancio non sono ancora stati comunicati. Diversi prodotti Klipsch sono disponibili anche su Amazon.