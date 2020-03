Competenze trasversali: le soft skill

Oggi sentiamo parlare sempre più spesso di soft skill. Ma quanto, nel mondo del lavoro e nella vita, è effettivamente utile acquisire queste competenze trasversali?

È sempre più importante, nel mondo del lavoro ma anche nella vita in generale, comunicare in modo efficace, per esprimere al meglio le proprie idee. E saper negoziare. La risposta a questo bisogno crescente è lo sviluppo e l’acquisizione delle soft skill o competenze trasversali. Si chiamano così perchè sono trasversali in tutti gli ambiti, lavorativi e non.

Le competenze trasversali rispondono, di fatto, alle esigenze sempre crescenti nel mondo del lavoro di comunicare con impatto, influenzare in modo positivo gli altri e negoziare con soddisfazione reciproca, dove obiettivi, metodi e risorse divergono.

Sviluppare le soft skill ti consente di valorizzare apertamente le tue competenze tecniche e navigare con efficacia nel lavoro e nella vita.

Tecniche di negoziazione e vendita

Sviluppare una grande padronanza della comunicazione interpersonale ti permette in ogni circostanza e in ogni ambito di interagire con gli altri, collaborare e, a volte, anche di risolvere eventuali conflitti. Per esempio, in ambito lavorativo, a volte è necessario conciliare obiettivi diversi con colleghi o collaboratori e questo richiede una perfetta padronanza delle tecniche di negoziazione.

Oltre alla capacità di negoziazione, anche la capacità di vendita (intesa come influenza e persuasione) è particolarmente rilevante e trasversale: non è solo una competenza di chi fa per mestiere il venditore o l’account manager, perché un po’ tutti abbiamo necessità di vendere qualcosa, che sia anche solo il nostro talento.

La comunicazione efficace

La comunicazione è alla base di ogni cosa che facciamo. La comunicazione, intesa etimologicamente come ’azione comune’, si attiva nel momento in cui stabiliamo una relazione con gli altri. È una competenza fondamentale sul lavoro e nella nostra quotidianità e merita del tempo per essere studiata consapevolmente. Studiare comunicazione non significa limitarsi ad una serie di tecniche e principi teorici, che da soli risultano completamente inefficaci. Occorre partire sì dalle teorie, che sono importanti, ma poi addentrarsi in un un percorso di sviluppo di questa competenza che tenga conto della nostra unicità e quindi della nostra capacità individuale di mettere in comune e di agire in comune con gli altri. È un tipo di formazione più rara da trovare ma molto più efficace e soprattutto i suoi effetti sono destinati a durare nel tempo.

Come sviluppare le soft skill?

Lo sviluppo delle competenze trasversali è un modo per portare alla luce il proprio potenziale: si tratta di un percorso che ha un inizio (con un buon corso di formazione) ma non ha una fine, perché la nostra crescita personale è costante e potenzialmente ‘infinita’.

Quindi, un corso di formazione è il miglior punto di partenza per acquisire soft skills e sviluppare il proprio potenziale. In questo modo possiamo acquisire le basi di una specifica competenza trasversale e diventare autonomi nel continuare a coltivarla nella vita privata e lavorativa, riflettendo sulle nostre esperienze e su come le abbiamo affrontate da un punto di vista comunicativo.

Così creiamo un circolo virtuoso, che ci porta a un livello sempre più elevato di competenza e a una sempre maggiore soddisfazione per i risultati che questa competenza ci può portare.

I corsi per sviluppare competenze trasversali

I corsi formativi che si limitano all’ambito tecnico non sono sufficienti.

Crescere nelle soft skill, nelle competenze trasversali, significa crescere come persona, comprendere come mettiamo in atto ciascuna competenza e come possiamo integrare un nuovo modo di essere, negoziare, comunicare e persuadere nella nostra vita personale e attività lavorativa.

Solo così possiamo dare ancora più valore al nostro carattere e possiamo renderci conto delle modalità di relazione interpersonale che non ci fanno crescere o che hanno effetti controproducenti nelle relazioni con gli altri.

In Espero abbiamo abbiamo creato nuovi corsi sulle competenze trasversali per affiancare alla padronanza tecnica dei software la possibilità di valorizzare le proprie idee e competenze nel mondo del lavoro e per agevolare la crescita in ogni altro ambito della vita.

Ecco qui i nostri corsi:

– Corso Comunicazione efficace per aumentare l’efficacia della tua comunicazione in ambito professionale.

– Corso Gestione delle persone per imparare a gestire al meglio un team per raggiungere gli obiettivi prefissati.

– Corso Sviluppo della capacità di negoziazione per impostare negoziazioni commerciali in ogni circostanza.

Ti aspettiamo!