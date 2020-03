Disponibile Magic UI 3.0 per Honor 20 e Honor View 20

Honor presenta Magic UI 3.0, il nuovo aggiornamento software per la serie di smartphone Honor 20 e Honor View 20, che migliora l’interfaccia, l’esperienza smart office, e incrementa le prestazioni delle fotocamere, aggiungendo anche caratteristiche di sicurezza.

L’ultimo aggiornamento Magic UI 3.0 (EMUI 10.0) rilasciato per smartphone Honor 20, Honor 20 PRO, Honor View 20 e Honor è naturalmente basato su Android, e introdurrà un design esteticamente piacevole per l’UX, con una serie di funzioni intelligenti.

Anzitutto, gli smartphone Honor che riceveranno l’aggiornamento avranno un nuovo look, e daranno il benvenuto a una nuova modalità Dark. Questa funzione aggiornata crea un contrasto ottimale tra il testo e lo sfondo, aumentando la leggibilità e riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi. Questa nuova Dark Mode interverrà anche sulla saturazione del colore, che mira a garantire una coerenza tra la modalità normale e quella scura.

Ancora, con Magic UI 3.0 il costruttore promette una risposta più veloce e più fluida quando si naviga la UI, grazie a passaggi più fluidi tra le app e più animazioni come il movimento a “molla” quando gli utenti toccano lo schermo. Quando gli utenti scorrono verso l’alto per ridurre al minimo un’applicazione, l’animazione segue la traiettoria del tocco, consentendo un feedback visivo più forte per una migliore esperienza.

La nuova UI è orientata anche allo scenario IoT, e Magic UI 3.0 faciliterà l’interazione tra i vari sistemi, come laptop e smartphone. Su Honor View 20, Honor 20 e Honor 20 PRO, accendendo semplicemente la funzione NFC e WI-FI, gli utenti potranno trasferire immagini e file e riprodurre musica senza problemi.

Con il nuovo aggiornamento l’applicazione fotocamera avrà un aspetto più moderno con una barra dello zoom più visibile, mentre lato video la funzione registrazione avrà più funzioni accessibili, come la griglia di assistenza, il livello orizzontale e il timer.

L’ultimo aggiornamento software di Honor offre un sistema operativo Trusted Execution Environment sviluppato in proprio. Certificato con CC EAL5+, il microkernel raggiunge il più alto livello di certificazione di sicurezza. Di questo beneficiano anche operazioni sensibili come il pagamento e l’autenticazione, che passano attraverso questo sistema isolato e sicuro per prevenire intercettazioni e furti.

