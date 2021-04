Gratis licenza per Windows 10 Pro e antivirus scontato del 50% su BZfuture

Se comprate l’antivirus su BZFuture ottenete in regalo una licenza per installare Windows 10 Pro sul computer. E’ l’ultima offerta di BZFuture, un negozio di cui abbiamo già parlato svariate volte nel corso degli ultimi mesi e che questa volta permette di comprare due licenze, una per Windows e una per un antivirus, spendendo 7 euro.

Per la precisione servono 7 euro e 6 centesimi per comprare Panda Dome Essential, tra gli antivirus più leggeri attualmente in circolazione, capace di bloccare virus, spyware e malware. Si tratta di un software antivirus che agisce in tempo reale ed include un firewall addizionale, VPN per navigare privatamente in Internet (150MB/giorno), protezione Wi-Fi contro gli hacker e scansione antivirus per dispositivi esterni (ad esempio USB). Sul sito ufficiale, questo antivirus normalmente costa 34,99 euro l’anno ma come dicevamo al momento è scontato su BZFuture a 7,06 euro.

Basta comprarlo per ricevere anche una seconda licenza per attivare Windows 10 Pro, e a questo prezzo è davvero un affare, anche se non si è interessati all’antivirus. Nulla infatti vieta di comprarlo ma non installarlo, approfittando però di questa vantaggiosa offerta per poter installare il sistema operativo di Microsoft nella sua edizione più completa, quella Pro, per una cifra davvero irrisoria.

Va inoltre detto che rispetto alla versione Home qui c’è anche la crittografia del dispositivo con BitLocker, il sistema WIP e tutta una serie di funzionalità dedicata principalmente all’uso del computer in azienda, che potrebbero fare comodo anche a chi attualmente sta lavorando da casa.

Chiaramente il vantaggio migliore è quello di sfruttare entrambe le licenze, sia per il sistema operativo che per l’antivirus. Oltre a Panda Dome Essential sono attive altre offerte, ad esempio per gli antivirus di McAfee, Kaspersky e Avira, o in alternativa c’è sempre la possibilità di comprare la licenza per Windows 10 Pro insieme a quella per il pacchetto Office in edizione 2016 a poco meno di 30 euro. Di seguito trovate l’elenco di alcune delle promozioni più significative attualmente in corso insieme al link per accedere all’inserzione e a quel punto portare a termine l’acquisto.