Compra t-shirt da 42 euro imitazione Disney su Temu e Agenzia Dogane lo multa per 618 euro

Ha dell’incredibile la vicenda che vede protagonista un consumatore il quale, dopo aver acquistato dei prodotti attraverso la piattaforma di e-commerce Temu, si è visto recapitare una salata multa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il caso viene reso noto dall’associazione Codacons alle quale il cittadino si è rivolto per ottenere assistenza legale.

La vicenda inizia lo scorso maggio quando A.G. – queste le iniziali del consumatore residente a Roma – effettua un ordine di acquisto su Temu per prodotti di importo complessivo pari a 42,13 euro. Tra i beni acquistati c’erano palloncini per feste di compleanno, spugne per la pulizia della cucina, un costume da bagno ma, soprattutto, una maglietta e dei fermagli per capelli da bambina. Proprio questi ultimi due prodotti sono finiti nel mirino dell’Agenzia, che li ha bloccati in dogana e sottoposti a sequestro amministrativo.

A fine agosto infatti il sig. A.G. riceve una una formale comunicazione dall’Agenzia delle Dogane dove, attraverso un “verbale di constatazione per contraffazione e sequestro amministrativo” emesso dall’ufficio di Roma I, gli viene contestata l’importazione di merce contraffatta e comminata una sanzione da 618 euro.

Nel verbale si legge: «A seguito del controllo fisico della spedizione è stato rinvenuto: una maglietta ispirata al film “The Monsters & Co”; una confezione di fermagli per capelli ispirati al film “Inside Out”. Considerata la particolare provenienza, la qualità della merce, il tipo di confezionamento, si è proceduto a richiedere l’intervento della Spheriens avvocati quali consulenti della Disney Enterprises inc per i diritti di proprietà intellettuale interessati, al fine di ottenere perizia tecnica sulla natura genuina o contraffatta della merce esaminata».

Un consulente della Disney ha inviato perizia attestante la contraffazione dei prodotti e l’acquirente è stato quindi punito con la sanzione amministrativa per avere, “all’interno degli spazi doganali”, introdotto “beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore”. L’Agenzia ha inoltre riferito l’obbligo di “procedere alla confisca” e “al sequestro amministrativo della merce”.

Al consumatore è stata così comminata una sanzione da complessivi 618 euro, che lo ha portato a rivolgersi all’associazione dei consumatori per ottenere assistenza legale.

Il parare dell’associazione di consumatori

Si tratta di un caso controverso – spiega subito l’associazione – Ai fini doganali il cittadino è stato infatti considerato a tutti gli effetti importatore della merce, e quindi responsabile della violazione delle norme in tema di proprietà industriale e diritto d’autore. Ma chi acquista un prodotto su Temu o su piattaforme analoghe, non potendo visionare materialmente la merce prima dell’acquisto, non può sapere se il bene ordinato sia o meno contraffatto, e se disponga delle necessarie licenze. Il rischio concreto è che chiunque effettui acquisti online su queste importanti piattaforme si veda recapitare salate sanzioni da parte dell’Agenzia delle Dogane, nei casi in cui i prodotti ordinati non presentino i requisiti sul diritto d’autore. “Per questo invitiamo i consumatori alla massima attenzione, e ad evitare l’acquisto di prodotti griffati che presentano un prezzo esageratamente basso” – conclude il Codacons.