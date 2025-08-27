Evento Apple 9 settembre, ecco cosa arriva – da iPhone 17 a iOS 26

Il 9 settembre Apple tornerà sul palco con un evento che introdurrà le novità dell’anno: iPhone 17, iOS 26, l’atteso Apple Watch Ultra 3 e gli AirPods Pro 3. Una scaletta che, secondo Cupertino, è destinata a lasciare il pubblico a bocca aperta come promette il titolo stesso: Awe Dropping.

Come da tradizione, l’autunno sarà come sempre il momento degli iPhone, ma attorno ad essi ruoteranno una serie di aggiornamenti hardware e software che ridisegnano l’ecosistema della Mela.

Evento da lasciare a bocca aperta

Awe Dropping è un gioco di parole ben comprensibile agli americani, meno a chi come noi parla un’altra lingua. Si parte dal modo di dire “jaw-dropping”, letteralmente “qualcosa che fa cadere la mascella”. In italiano, più propriamente, “qualcosa che lascia a bocca aperta”.

Apple ha sostituito “jaw” (mandibola) con “awe” (meraviglia, stupore), mantenendo il suono simile ma caricandolo di un significato positivo. In questo modo il titolo dell’evento diventa un invito a prepararsi a novità capaci non solo di sorprendere, ma anche di suscitare meraviglia e ammirazione.

A “far cadere la mascella” dovrebbe essere iPhone 17 Air, mentre nei colori del logo — dominato da arancio e blu — si nascondono, probabilmente, anche due delle novità cromatiche dell’offerta Apple: l’arancio di iPhone 17 Pro e l’azzurro di iPhone 17 Air.

Ma che cosa dovremmo attenderci martedì 9 settembre? Ecco una panoramica delle categorie principali, con i link agli approfondimenti già pubblicati da Macitynet.

iPhone 17: la gamma al completo

Sicuramente al centro della scena ci sarà la nuova generazione di iPhone, proposta in quattro varianti con caratteristiche distinte.

iPhone 17 : il modello “classico”, che dovrebbe finalmente abbracciare i display a 120 Hz , con un design più elegante , nuovi colori e selfie cam da 24 MP . È il riferimento per il pubblico generalista.

: il modello “classico”, che dovrebbe finalmente abbracciare i , con un , e . È il riferimento per il pubblico generalista. iPhone 17 Air : la vera novità di quest’anno, un dispositivo sottilissimo (circa 5,5 mm) , leggerissimo e pensato per chi vuole portabilità senza rinunce. È concettualmente più vicino al modello base che alla linea Pro.

: la vera novità di quest’anno, un dispositivo , e pensato per chi vuole portabilità senza rinunce. È concettualmente più vicino al modello base che alla linea Pro. iPhone 17 Pro : dotato di chip A19 , display a frequenza variabile e fotocamere da 48 MP , con funzioni avanzate di Apple Intelligence integrate in iOS 26.

: dotato di , e , con funzioni avanzate di Apple Intelligence integrate in iOS 26. iPhone 17 Pro Max: eredita tutte le novità del Pro cui potrebbe aggiungere un modulo fotografico avanzato.

Apple Watch: Serie 11, Ultra 3 e SE 3

Accanto agli iPhone, Apple presenterà anche la nuova generazione di orologi, con tre modelli pensati per soddisfare esigenze diverse.

Apple Watch Series 11 : introdurrà il chip S11 , connettività 5G e un design aggiornato secondo le linee Liquid Glass. Più prestazioni e migliore autonomia.

: introdurrà il , connettività 5G e un secondo le linee Liquid Glass. Più prestazioni e migliore autonomia. Apple Watch Ultra 3 : per sportivi ed esploratori, con display più luminoso , connessione satellitare e connessione 5G .

: per sportivi ed esploratori, con , e . Apple Watch SE 3: rimane la porta d’ingresso più economica all’ecosistema, ma con display più grande, ereditato dagli Apple Watch 9, e il chip S9.

AirPods Pro 3

Gli AirPods Pro 3 potrebbero essere la star di Awe Dropping assieme ad iPhone 17. Le novità attese includono audio migliorato, cancellazione del rumore più efficace, batteria più duratura e anche sensori per battito cardiaco e forse per temperatura corporea.

iOS 26 con Liquid Glass e i suoi fratelli

Non mancherà la parte software. Con iOS 26 debutterà il design Liquid Glass, fatto di superfici traslucide, grafica più coerente e nuova usabilità. Tutto accompagnato da Apple Intelligence, che ridefinisce Siri, scrittura, immagini e automazioni.

Ma l’evento non sarà solo iOS: anche gli altri sistemi operativi avranno aggiornamenti coordinati.

iPadOS 26 offrirà nuove funzioni multitasking e ottimizzazioni per display più grandi.

offrirà nuove funzioni multitasking e ottimizzazioni per display più grandi. macOS 26 integrerà ancora più strettamente Apple Intelligence negli strumenti di produttività quotidiana.

integrerà ancora più strettamente Apple Intelligence negli strumenti di produttività quotidiana. watchOS 26 punterà a sfruttare i sensori evoluti di Apple Watch Series 11 e Ultra 3.

punterà a sfruttare i sensori evoluti di Apple Watch Series 11 e Ultra 3. tvOS 26 introdurrà migliorie grafiche e nuove funzioni per lo streaming.

introdurrà migliorie grafiche e nuove funzioni per lo streaming. Infine, visionOS riceverà aggiornamenti per realtà mista e potenziali integrazioni con AirTag 2 e app di navigazione spaziale.

Le possibili sorprese

I rumor dei mesi scorsi parlavano di aggiornamenti per MacBook Pro con chip M5, nuovi iPad Pro, Apple TV rivista e magari novità per Vision Pro. Ma al momento non sembra proprio che questi prodotti, alcuni dei quali segnalati in pezzi del codice di iOS 26, siano destinati a debuttare durante un evento che ha già moltissima carne al fuoco.

Neppure AirTag 2, altro prodotto minore ma comunque molto atteso, sebbene previsto entro l’autunno, dovrebbe avere spazio vista la quantità di annunci già previsti.