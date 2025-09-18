iPhone 17, attese lunghe da Apple Store ma spedizioni lampo su Amazon

Dopo il lancio, che ha subito spinto verso l’alto i preordini, specie dei modelli Pro, sono scivolati ancora un pochino i tempi di consegna dei nuovi iPhone 17.

In particolare, a soffrire di più è Apple Store, dove non c’è più nessun modello né colore in consegna entro fine mese.

Amazon sta molto meglio: il grande rivenditore online, apprezzato per la puntualità della consegna e per l’acquisto in cinque rate senza interessi né garanzie, spedisce praticamente tutto, eccezion fatta per iPhone 17 Pro Max, già da domani.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air, ad esempio, su Amazon è disponibile in tutti i colori e tutti i tagli di memoria. Manca solo quello da 1 TB in colore bianco nuvola.

Questo modello potrebbe, apparentemente, essere il meno richiesto, visto che anche Apple, che ha tempi molto più lunghi di quelli di Amazon su tutto, riesce comunque a spedirlo verso la fine della prossima settimana o poco più in là.

I dati potrebbero segnalare, almeno stando al messaggio che manda Apple, che il vituperato iPhone 16 Plus (un paio di settimane di ritardo lo scorso anno) fosse stato scelto da un numero superiore di clienti. In realtà sappiamo che Apple ha prodotto molti più iPhone Air rispetto ai Plus.

iPhone 17

iPhone 17 su Amazon è disponibile per la spedizione in quasi tutti i colori. Mancano, sorprendentemente, solo alcuni modelli da 512 GB, mentre Apple Store richiede almeno due settimane di attesa.

iPhone 17, lo ricordiamo, è probabilmente il più equilibrato e razionale degli acquisti. Con un prezzo di ingresso di 929 euro ma con 256 GB di memoria, è oggi un vero affare, visto che offre anche lo schermo Pro Motion e un processore che ha poco da invidiare al 19 Pro. Molto buona, anche se non estrema, la fotocamera. Nel confronto con iPhone 17 Air antepone il rapporto prezzo/funzioni al design e la gente sembra averlo compreso.

iPhone 17 Pro

Quando Apple lancia un iPhone, praticamente sempre sono i Pro i modelli che vanno più a ruba. I clienti della prima ora sono appassionati del marchio, cercano l’esclusività e le funzioni, e spesso non badano al prezzo.

Per questa ragione è proprio iPhone 17 Pro Max il modello che soffre di più nei tempi di consegna. Amazon li ha avuti all’inizio dei preordini, ma ora non li ha a listino, anche se potrebbero apparire (se il passato è maestro), magari anche solo in qualche taglio di memoria, nel fine settimana o la prossima settimana. Apple manda direttamente a metà, se non fine ottobre.

Gli iPhone 17 Pro su Apple Store sono in consegna alla seconda settimana di ottobre. Su Amazon invece di avete in quasi tutti i colori e tagli di memoria subito.

Il nostro consiglio, se proprio desiderate questa versione, è quello di ordinare su Apple, poi fare un giro nei negozi questo weekend. Se non trovate nulla, attendete per vedere quel che accade su Amazon; se i magazzini vengono ripristinati, cancellate l’ordine Apple e comprate proprio da Amazon, che offre condizioni più favorevoli. In caso contrario, avrete sempre la possibilità di far maturare l’ordine su Apple Store.

Perché Amazon

Ricordiamo che comprare su Amazon è come acquistare da Apple Store. Parliamo di un rivenditore autorizzato Apple, con tutte le garanzie di qualità e supporto che offre Apple con prodotti italiani e coperti pienamente da tutte le garanzie.

Amazon, anzi, offre qualcosa in più rispetto ad Apple, specialmente in fatto di modalità di pagamento: tutti i modelli, come detto, sono acquistabili in cinque rate senza interessi. In più, potete rispedirli indietro entro quindici giorni se non siete soddisfatti.

Qui sotto tutti gli iPhone in vendita su Amazon. Dall’anteprima potete vedere subito quali modelli e colori sono disponibili immediatamente, anche se per caso fossero cancellati dal magazzino o fossero riportati in disponibilità.

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

