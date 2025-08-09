Super powerbank da 60.000 mAh a soli 49 €

Ecco una powerbank che quasi vi dimenticherete di dover ricaricare: quella di QOOVI attualmente in promozione infatti incorpora la bellezza di 60.000 mAh, sufficienti per la maggior parte delle esigenze energetiche di tutta la famiglia durante un weekend fuori porta.

Pensate: è in grado di offrire fino a 20 ricariche complete di uno smartphone oppure 5 di un laptop, oppure può alimentare una lampadina per 48 ore di fila, oppure un ventilatore per oltre 6 ore. Rappresenta quindi una scelta interessante in contesti come campeggi, vacanze, feste all’aperto o situazioni di emergenza domestica.

Nonostante la capienza, la struttura rimane relativamente compatta: misura infatti 14,5 x 7,5 x 7 cm con un peso di 1,2 kg, abbastanza contenuto per un dispositivo che si avvicina, per caratteristiche, a una piccola powerstation.

Il design poi è davvero particolare, in quanto sembra ispirato ai container industriali, con una linea solida e funzionale che rende il dispositivo facilmente trasportabile.

Per beneficiare di tutta questa energia l’utente ha a disposizione due porte USB-C (una con uscita fino a 20 Watt) e quattro porte USB-A che permettono di alimentare fino a sei dispositivi contemporaneamente.

La compatibilità con le tecnologie PD 3.0 e QC 4.0 promette una ricarica più efficiente e veloce per smartphone, tablet e portatili che supportano la ricarica rapida.

Per quanto riguarda poi la ricarica completa del powerbank stesso, servono circa 12 ore, un tempo in linea con la sua grande capacità interna.

Concludendo, troviamo anche due LED attivabili tenendo premuto il tasto On/Off che consentono di utilizzare il powerbank anche come torcia, una funzione sicuramente utile in campeggio o in assenza di luce.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 49 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.