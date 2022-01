Compressore ad aria portatile ThiEYE AirKit in offerta a 34,99 euro spedito

Se vi serve un compressore ad aria portatile, magari da tenere sempre pronto in auto, c’è il ThiEYE AirKit in offerta a 34,99 euro con un codice su Amazon.

E’ grande all’incirca quanto una bottiglietta d’acqua (in numeri, misura 26 x 5,5 x 5 centimetri), quindi entra tranquillamente nel portaoggetti dell’auto, e questo è molto importante perché uno degli utilizzi che si possono fare è proprio quello di collegarlo tramite presa accendisigari alla batteria del veicolo in modo da utilizzarlo in linea “diretta” e senza consumare energia: il cavo è fornito in dotazione ed è lungo tre metri, quindi più che sufficiente per potersi spostare liberamente ricaricando tutte e quattro gli pneumatici.

Ma chi volesse può anche usarlo in modalità “senza fili”, sfruttando cioè la batteria incorporata. Con i suoi 2.000 mAh, secondo le specifiche con una carica completa è in grado di garantire il gonfiaggio di quattro penumatici dell’auto, oppure cinque per le moto, 6 per le biciclette, oppure 24 tra palloni e canotti, oppure intorno a una cinquantina di palloncini per una festa. Anche in questo caso in confezione troviamo tutti gli adattatori necessari per passare da un tipo di camera d’aria all’altra.

Spinge a 120 PSI, spostando intorno ai 20 litri d’aria al minuto, ed incorpora perfino una torcia LED che può essere usata per illuminare le valvole in caso si dovesse usare la pompa al buio. E ovviamente c’è uno schermo digitale con manometro incorporato (che mostra i valori in PSI, BAR E Kg/cm2), in modo da poter leggere i valori di pressione e regolare il gonfiaggio senza interporre un manometro analogico nel mezzo. Questo, oltre a ridurre gli ingombri della strumentazione, offre una serie di vantaggi determinati dal software utilizzato dal compressore.

Innanzitutto, nel momento in cui si collega allo pneumatico, è in grado di mostrare il valore di pressione, quindi si può usare anche come più semplice strumento di verifica. Poi, consente di impostare un valore di pressione da raggiungere e oltre il quale il funzionamento della pompa si interrompe automaticamente, evitando così che una distrazione dell’utente possa portare ad un sovragonfiaggio dello pneumatico.

C’è anche lo spegnimento automatico del compressore dopo un certo periodo di tempo, in modo da preservare l’energia della batteria per un utilizzo futuro. L’azienda specifica soltanto che se si vuole prolungare la durata del compressione, è importante farlo riposare per 5 o 10 minuti ogni 8 di utilizzo.

ThiEYE AirKit è in vendita su Amazon e costa 54,99 euro. Al momento è attiva un’offerta che lo sconta a 49,99 euro ma inserendo il codice TIP3AFRL si ottiene un ulteriore 30% di sconto, pagandolo così 34,99 euro. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.