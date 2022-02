iPhone 13 spinge i ricavi smartphone a nuovi record nel 2021

Praticamente da quando esiste iPhone, Apple riesce a portare nelle casse di Cupertino una grande fetta del fatturato globale del mercato smartphone (e dei guadagni): negli anni mercato terminali sono cambiati a velocità impressionati, ma anche nel 2021 la crescita dei ricavi degli smartphone nel mondo è stata trainata dai modelli iPhone 12, iPhone 13 e da Apple.

I dati arrivano dall’ultimo report della società di analisi Counterpoint: il fatturato complessivo degli smartphone nel 2021 è stato di 448 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita del 7% anno su anno e di ben il 12% trimestre su trimestre. Tutto questo è stato raggiunto nonostante le problematiche e le chiusure dovute alla pandemia e sopratutto nonostante la scarsità globale di chip e componenti.

Gli analisti stimano che Apple si è aggiudicata ben il 44% di tutti i ricavi degli smartphone nel mondo, quindi stiamo parlando di un fatturato iPhone del 2021 stimato in 197 miliardi di dollari. Per iPhone si tratta di una crescita del fatturato del 35%, la più alta mai registrata da Apple. Il merito spetta ai modelli iPhone 12 venduti fino alla fine del 2021 e i mesi di lancio fino a festività e fine anno per quelli della gamma iPhone 13.

Vero che la crescita del settore nel suo complesso è spinta dalla domanda di smartphone 5G (sono stati il 40% nel 2021 contro il 18% nel 2020) che sono più costosi dei precedenti 4G, ma il ruolo di iPhone come fattore trainante trapela anche dall’incremento di prezzo medio di vendita che segna +14% arrivando a toccare quota 825 dollari.

Ma la potenza di fuoco di Cupertino emerge ancora meglio osservando Samsung, secondo marchio per fatturato a grande distanza da Apple. I ricavi dei terminali Samsung sono stimati in 72 miliardi di dollari con un prezzo medio di vendita di 263 dollari. Seguono, a distanze ancora maggiori, Oppo – OnePlus, Xiaomi e vivo.

