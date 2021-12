Compri su Amazon e paghi in contanti da Western Union

Compri su Amazon e paghi in contanti in un punto Western Union: è la novità recentemente introdotta dal colosso dell’e-commerce per semplificare ancora di più gli acquisti online per chi non possiede una carta di credito (o di debito) o non vuole usarla.

Si tratta di una nuova modalità di pagamento che si aggiunge a tutte le altre già esistenti (come ad esempio la possibilità di ricaricare l’account in contanti nei punti SisalPay) con cui è di fatto possibile pagare in contanti gli ordini presso un punto Western Union aderente nelle vicinanze e senza costi aggiuntivi. Dopo il pagamento l’ordine viene spedito all’indirizzo indicato al momento della conferma dell’ordine e il gioco è fatto.

Dopo aver preparato il carrello, nel momento in cui la piattaforma chiede di selezionare un metodo di pagamento basta scegliere l’opzione “Paga in contanti nel punto vendita più vicino” e completare la procedura. A quel punto basta recarsi nel punto vendita aderente all’iniziativa entro le 48 ore successive presentando il codice ricevuto via email e pagando l’ordine in contanti direttamente sul posto. Il resto rimane uguale: l’utente potrà consultare la pagina dell’ordine per tracciare i movimenti del pacco e riceverlo all’indirizzo indicato.

Nel momento in cui scriviamo sono già oltre 4.300 i punti vendita Western Union in tutta Italia che hanno aderito al programma e da un’apposita pagina è possibile inserire il CAP per rintracciare in un attimo tutte le attività della zona verso cui è possibile pagare l’ordine di Amazon. Non è necessario pre-selezionarne uno in fase d’ordine, il che rende tutto ancora più comodo perché le persone possono decidere di pagare entro i due giorni successivi nel punto che più gli fa comodo.

Se non si visualizza la voce “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come opzione di pagamento disponibile, è possibile che l’acquisto non sia idoneo. Tra i prodotti che non possono infatti essere pagati in contanti con questo sistema ci sono i Warehouse Amazon, le promozioni a tempo come offerte lampo e offerte top, i prodotti digitali come e-Book e MP3, gli abbonamenti come Prime, gli acquisti effettuati con modalità ‘One-Click’ e i Buoni Regalo.

In caso di reso di un articolo acquistato tramite Amazon e pagato in contanti, questi ultimi non vengono restituiti nella medesima modalità: il rimborso verrà invece effettuato tramite buono regalo sul saldo del proprio account. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata.