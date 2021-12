All’EXPO 2020 Fibaro presenta Flood Sensor

Fibaro, il brand dell’italiana Nice noto nell’offerta di soluzioni per la Smart Home presenta all’Expo di Dubai 2020 presenta il suo nuvo wireless Flood Sensor. Ecco di che si tratta.

L’EXPO 2020, inaugurato il primo ottobre scorso a Dubai è la prima Esposizione Mondiale organizzata in Medio Oriente. Continua a chiamarsi EXPO 2020, perché la manifestazione era prevista per lo scorso anno, poi successivamente posticipata a causa della pandemia da COVID-19. Adesso proseguirà fino al 31 marzo 2022.

In una cornice che stima 18 milioni di visitatori entro il suo completamento, FIBARO presenta il suo wireless Flood Sensor. Si tratta dell’unico prodotto nel settore della Smart Home a essere esposto presso il padiglione polacco, ed è una periferica capace di rilevare la più piccola perdita d’acqua all’interno dell’impianto, inviando immediatamente una notifica allo smartphone dell’utente. Si tratta, dunque, di un sensore intelligente per la sicurezza domestica, e per evitare i danni che potrebbero derivare da una perdita d’acqua nell’impianto.

Non solo il dispositivo invia una notifica allo smartphone dell’utente, ma essendo collegato all’elettrovalvola, può interrompere la fornitura dell’acqua, riducendo efficacemente i costi associati agli episodi di allagamento, e naturalmente evitando ingenti danni.

Il design minimalista e le dimensioni ridotte del sensore, che si presenta sotto forma di una goccia d’acqua, permettono di adattarsi a qualsiasi interno. Ovviamente, è totalmente inaffondabile, perché Flood Sensor galleggia sulla superficie dell’acqua, garantendo il corretto funzionamento anche durante un episodio di allagamento. Da notare che si tratta di una periferica che ben sposa l’ecosistema HomeKit di Apple, e che dunque è compatibile anche con i dispositivi iOS, oltre che con quelli Android.

Così ha commentato Lauro Buoro, Presidente e Fondatore di Nice:

Siamo molto orgogliosi di essere in mostra nel padiglione polacco con FIBARO. Il nostro prodotto, il Flood Sensor wireless, è l’unico dispositivo per la casa intelligente esposto nell’area ‘innovazione scientifica e tecnologica’. È stato riconosciuto per la sua modernità e originalità dalla Polish Investment and Trade Agency insieme al Ministero dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia

Flood Sensor è disponibile su Amazon a circa 50 euro. Per tutti gli articoli che parlando di accessori per una casa smart il link da seguire è direttamente questo.