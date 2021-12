Apple Music svela le canzoni più ascoltate del 2021

Manca ancora un mese alla fine dell’anno ma intanto Apple si è portata avanti annunciando i vincitori degli Apple Music Award, i migliori podcast del 2021 e anche le classifiche delle canzoni più ascoltate del 2021 su Apple Music. Tra le liste appena pubblicate figurano quelle che elencano le migliori canzoni dell’anno, i testi più letti, i brani più ascoltati in streaming durante gli allenamenti, le canzoni più shazammate e non solo.

«Dopo un anno in cui gran parte della popolazione mondiale è rimasta intrappolata nelle proprie case, il 2021 è stato incentrato completamente nell’avere un piede fuori dalla porte» scrive Apple nell’elenco della playlist, che raccoglie i brani più ascoltati in streaming su Apple Music da 48 paesi diversi dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021.

Ad esempio la canzone più ascoltata in assoluto durante l’anno 2021 di Apple Music è Dynamite dei BTS, seguita da drivers license di Olivia Rodrigo. Al terzo posto c’è positions di Ariana Grande mentre a chiudere la top five ci sono, nell’ordine, For the Night di Pop Smoke e Blinding Lights di The Weeknd. Sebbene Apple non riveli il numero totale degli stream e degli ascolti, un dato certamente utile per farsi un’idea di che cifre stiamo parlando basti pensare che la canzone vincitrice di questa lista è stata ascoltata su YouTube 1,3 miliardi di volte.

Tra i testi più letti ancora una volta troviamo drivers license di Olivia Rodrigo e good 4 u della medesima cantante, mentre al terzo posto c’è Dried Flower di Yuuri. Quarto e quinto posto di questa classifica per Dynamite dei BTS e Kiss Me More di Doja Cat.

Per quanto riguarda invece le canzoni distribuite da Apple Music più ascoltate durante gli allenamenti in cima alla classifica si posiziona Head & Heart di Joel Corry, Post Malone di Sam Feldt e Levitating di Dua Lipa, mentre conquistano il podio dei brani più ricercati tramite Shazam Astronaut in the Ocean di Masked Wolf, Save Your Tears di Te Weeknd e Bad Habits di Ed Sheeran. È possibile consultare le classifiche complete di Apple Music 2021 incluse le migliori canzoni dell’anno, i testi più letti, i brani più ascoltati in streaming durante gli allenamenti, le canzoni più shazammate.

Per l’occasione Apple ha annunciato anche i vincitori della terza edizione degli Apple Music Awards: The Weeknd è stato nominato “Global Artist of the Year”, H.E.R è stata eletta cantautrice dell’anno mentre Olivia Rodrigo si è conquistata il titolo di “Breakthrough Artist of the Year”.