Con AI Expedia trasforma i Reels Instagram in viaggi da prenotare al volo

Dall’ispirazione all’azione concreta con un tap grazie al nuovo strumento basato sull’Intelligenza Artificiale AI di Expedia: si chiama Trip Matching, letteralmente abbinamento viaggio, e trasforma i video brevi Reels di Instagram in consigli personalizzati e sopratutto proposte di viaggio pronte e servite che l’utente può prenotare al volo.

La società parla di una funzionalità unica nel suo genere, poiché a partire dai video pubblicati sul social da influencer e creatori di contenuti, il nuovo strumento AI crea itinerari reali.

Di fatto è la prima agenzia di viaggi online a integrare su Instagram la pianificazione degli itinerari in tempo reale basata sull’intelligenza Artificiale. Resta da vedere se tutto ciò sarà gradito dagli utenti, ma al riguardo Expedia sembra non avere dubbi.

Lo spiega Jochen Koedijk, Chief Marketing Officer di Expedia Group:

«Non è un segreto che le persone ricevano notizie, ispirazione e idee di viaggio da influencer e creatori di contenuti, con un recente studio che mostra che l’80% dei millennial si affida ai social media per le decisioni di viaggio».

Almeno sulla carta il funzionamento è di una semplicità disarmante. Quando l’utente trova un reel che mostra una destinazione che gli piace, non deve fare altro che premere il tasto di condivisione per sottoporlo a Expedia.

Lo strumento basato su AI di Expedia analizza il contenuto, identifica non solo la posizione, ma anche le attività e le atmosfere. In questo modo è in grado di creare un itinerario in base al video appena visto, unitamente a consigli e proposte che l’utente può prenotare con un solo tap.

Di più: gli utenti possono rivedere e prenotare direttamente dall’itinerario personalizzato, fondendo la scoperta sui social con la prenotazione nel mondo reale.

Come spesso accade per le novità AI la funzione Trip Matching è in fase beta con accesso limitato a un ristretto numero di utenti statunitensi che possono registrarsi da questa pagina: per il momento la società non offre indicazioni sul rilascio in altri mercati.

