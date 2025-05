L’estate calda dei droni DJI, Mini 5 Pro, Avata 3 e Neo 2

L’estate 2025 si preannuncia interessante per chi ama il mondo dei droni e in particolare quelli di DJI: non solo è in arrivo il tanto atteso DJI Mini 5 Pro, ma sono stati avvistati anche i prototipi di due nuovi modelli, il DJI Avata 3 e la seconda versione del drone economico DJI Neo, il DJI Neo 2.

Il marchio cinese, leader assoluto nel settore dei droni, si prepara anche a tornare nel mondo delle action cam con l’Osmo Nano, erede della sfortunata DJI Action 2, e con il nuovo DJI Mic 3.

Si tratta di una raffica di novità che rende il 2025 un anno chiave per DJI, già al centro di indiscrezioni sul segmento prosumer, come quelle legate al DJI Mavic 4. Andiamo per ordine e vediamo cosa bolle in pentola secondo quanto riportato dal sito cinese DroneXL.

DJI Mini 5 Pro, il piccolo diventa grande

Il primo prodotto su cui si concentrano le attenzioni è il DJI Mini 5 Pro, avvistato per la prima volta a dicembre 2024, quando sui social cinesi era apparsa una foto frontale di un prototipo smontato.

All’epoca si parlava di un lancio a settembre 2025, ma gli ultimi indizi, tra cui le certificazioni FCC, fanno pensare che DJI abbia già superato la fase dei prototipi e avviato la produzione di massa, con un arrivo nei negozi previsto già tra luglio e agosto.

Parliamo di un drone compatto, ma capace di prestazioni elevate nel comparto fotografico: il sensore potrebbe essere da 1 pollice, i motori risultano più robusti e dotati di sistemi di ventilazione, e spunta anche un LiDAR per migliorare la precisione di guida, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Il salto tecnologico è evidente anche nella batteria, che passa dai 2.690 mAh del Mini 4 Pro ai 4.680 mAh, con un incremento del 30%. Inoltre, la nuova connettività Ocusync O4+ promette una portata fino a 30 km.

Tutto questo è racchiuso in un corpo più massiccio, tanto da far ipotizzare che il nuovo Mini possa non restare sotto la soglia dei 249 grammi, quella che consente l’uso senza patentino.

DJI Avata 3, evoluzione FPV a quattro pale

Sul fronte FPV, le immagini trapelate mostrano il DJI Avata 3. Nei video provenienti dalla Cina si nota un design simile all’Avata 2, ma con alcune modifiche importanti: la batteria è stata arretrata per compattare la camera frontale, il sensore risulta migliorato e il gimbal ha una maggiore inclinazione.

Sono spariti i bumper arancioni e, tra le novità più interessanti, c’è un sistema a quattro pale per elica, che dovrebbe garantire un volo più efficiente e stabile. Attualmente siamo ancora in fase di prototipo, quindi ci vorranno almeno due o tre mesi per avere le specifiche complete e probabilmente ancora di più per vedere un rilascio ufficiale.

DJI Neo 2, il ritorno del super consumer

Nei video che sono la fonte di tutti i leak, DroneXL ha notato anche l’apparizione di un altro prototipo: il DJI Neo 2.

Si riconosce da dettagli ben precisi: doppia batteria montata sul dorso, nuove protezioni per le eliche, adesivi bianchi da prototipo. Il Neo originale, un dispositivo compatto e leggero, non era pensato per i professionisti né per gli appassionati di FPV, ma per un pubblico hobbistico interessato a un drone per intrattenimento. Non ha mai ottenuto un grande successo.

Questo upgrade lascia pensare a un tentativo di rilancio, per attrarre chi vuole spendere poco ma desidera qualcosa di più solido rispetto ai semplici droni-giocattolo.

Osmo Nano e Mic 3, DJI torna a sfidare GoPro

Oltre ai droni, DJI sembra pronta a rilanciare la linea Osmo, dedicata alle action cam. Sempre secondo DroneXL, negli archivi FCC sono comparsi i dettagli dell’Osmo Nano (sigle ON001 per la camera e OD001 per il display), successore ideale dell’Action 2.

Quest’ultima, lanciata quattro anni fa, aveva sofferto di problemi di surriscaldamento ed era stata presto accantonata, ma DJI non sembra disposta a rinunciare al segmento action cam. Oltre all’Osmo Nano, ci si aspetta anche un DJI Mic 3 e il già registrato Osmo 360, anche se per questi dispositivi non ci sono ancora finestre di uscita chiare.

