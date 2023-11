Con i Robot rasaerba Landroid il prato si taglia da solo, sconti al Black Friday

La cura del giardino? fatela al risparmio con le offerte Black Friday in corso su Amazon! Tra i prodotti più interessanti meritano di essere segnalati quelli di Worx, un marchio specializzato in attrezzi, attrezzature da giardino e per la cura del verde; in particolare soffiatori, tagliabordi ma anche i robot rasaerba Landroid.

I Landroid, assieme ai falciabordi e tagliasiepi, sono forse i prodotti di maggior interesse per il momento attuale. Si tratta di dispositivi capaci di tagliare il prato in maniera efficiente e automatica, praticamente senza alcuna programmazione specifica. Utilizzando l’applicazione, anche per iPhone e Android, una volta disposto il classico recinto costituito da un filo elettrico che parte e finisce nella base di ricarica del robot, si misura il giardino e il gioco è fatto.

Il Landroid, connesso alla rete WiFi, sarà programmato e pronto per iniziare a lavorare. Il calcolo della frequenza, la durata e i cicli settimanali saranno a carica dell’intelligenza del robot. Il Landroid ha anche un sensore che è in grado di percepire la pioggia per ritardare il taglio (ed evitare di sporcare le lame rendendole meno efficienti) e di tornare alla base di ricarica. Lo stesso sensore tiene fermo il Landroid fino a tre ore dopo la pioggia per evitare di fargli tagliare il prato. Ovviamente grazie al WiFi potremo controllare i cicli di falciatura, avviare e mandare “a casa” il robot, verificare la batteria da qualunque parte del mondo ci troveremo.

Qui sotto in video che rende l’idea sulle procedure di installazione

Una aspetto interessante dei dispositivi Landrodid è nel sistema di alimentazione. Worx basa tutti i suoi dispositivi sulla piattaforma PowerShare, si tratta di batterie intercambiabili tra i vari dispositivi ma identiche per forma e connettori. Questo significa che pur nella differenza di potenza tra una batteria e l’altra, la batteria può essere usata indifferentemente, ad esempio, per un robot rasaerba, un falciasiepi, un trapano o un seghetto.

Tenete comunque conto che il vero “segreto” dei robot è la rasatura continua; non sono praticamente mai in grado di tagliare tutto il prato in una sola passata, ma operando con continuità riescono a tenere il livello dell’erba alla lunghezza prefissata. Nel caso dei Landroid, come accennato, riescono a calcolare la frequenza del taglio (che può anche essere di due volte al giorno) in ragione della superficie e della velocità di crescita del prato. L’ultima versione del firmware e dell’applicazione ha aggiunto ancora maggior intelligenza al sistema che diventa capace di interpretare latitudine e longitudine del robot, del meno e di tenere conto della tipologia dell’erba per gestire automaticamente il taglio del prato

Per sapere quale Landroid acquistare per prima cosa verificate la superficie del vostro giardino e poi comparatela con quella del robot. Ad esempio il S300 WR130E arriva a 300mq mentre il WR153E arriva a 1500Mq. Le differenze sono soprattutto nel diametro del taglio e capacità della batteria. Un diametro di taglio più ampio permette al robot di essere più veloce e una batteria più capace di tagliare più a lungo.

A quel punto verificate che la lunghezza del filo perimetrale incluso nella confezione sia sufficiente (nel caso di errori potete comunque comprarne uno di scorta assieme ai morsetti a scatto che servono per giunzioni).

I robot Landroid possono essere integrati con diversi accessori. Tra di essi un

modulo di rete cellulare per tenere sempre connesso il Landroid alla rete anche senza Wi-Fi

Un amplificatore di potenza per il WiFi (fino ad un km di distanza dall’hot spot)

un allarme antifurto

Un sistema anticollisione che permette al Landroid di aggirare qualunque ostacolo trova sul suo cammino

Off Limits che permette di delimitare aree inaccessibili a Landroid all’interno della stessa zona (ad esempio una fontana, un gazebo o una piscinetta per i bambini)

la classica “casetta” che protegge il robot dalle intemperie.

Qui sotto una presentazione del funzionamento dei Landrodid con alcuni dei principali accessori

Qui sotto trovate alcuni dei principali prodotti per il giardino Worx in vendita su Amazon. Molti sono in offerta, altri sono a prezzi molto bassi spesso in più bassi di Internet.

Worx WA3551.1 Batteria 2.0Ah 20V agli Ioni di Litio, Worx Power Share 20V

In offerta a 31,86 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 27 nov 23

Click qui per approfondire

