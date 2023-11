Black Friday, la bilancia smart Garmin Index S2 al minimo, solo 109,99€

La nuova bilancia smart Garmin Index S2, va al minimo storico: solo 109,99€ grazie alle promozioni del Black Friday.

Questo accessorio per la salute personale è in grado di fornire indicazioni approfondite sul trend del peso e di diversi dati biometrici, come percentuale di grasso corporeo, BMI, massa muscolo scheletrica, massa ossea e percentuale di acqua corporea, utili per avere un quadro generale sullo stato di forma complessivo del proprio corpo.

Interessante ed originale la funzione di analisi della tendenza del peso, tramite cui la bilancia visualizza sullo schermo un grafico a linee che mostra i dati dell’utente rilevati nei 30 giorni precedenti, così da dare un quadro più ampio del proprio livello di forma e dei progressi.

Per gli atleti che vogliono avere indicazioni sul proprio livello di idratazione in base alle fluttuazioni del proprio peso corporeo, la Garmin Index S2 fornisce la differenza tra il peso corrente e il peso precedente. Grazie a questa informazione, è possibile capire come gestire al meglio la propria reidratazione a seguito di un allenamento molto intenso.

Non manca, ovviamente, la connessione Wi-Fi. Grazie ad essa la bilancia Garmin si sincronizza automaticamente con l’account ed app Garmin Connect dell’utente direttamente dallo smartphone, per visualizzare tutte le informazioni dettagliate sullo stato di forma fisica.

Su Garmin Connect è possibile attivare o disattivare i widget integrati nella bilancia, monitorare l’andamento settimanale, mensile e annuale dei propri dati e, infine, anche aggiungere fino a 16 profili utenti, rendendo la Index S2 utile per tutta la famiglia o per il proprio team.

Il prezzo di listino di Garmin Index S2 è di 149,99 euro, si compra anche ad un prezzo più basso ma 109,99 € è il prezzo più basso che ha avuto su Amazon.