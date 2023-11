Da questa mezzanotte al 27 Novembre la settimana lunga del Black Friday Amazon, tutte le offerte e come approfittarne

La Settimana del Black Friday inizia alle 00.00 di venerdì 17 novembre con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, disponibili su questa pagina ma per aiutarvi a scegliere tra i prodotti che più vi interessano o che conoscete meglio o farvi scoprire quelli più utili ci sono gli strumenti di Macitynet che come ogni anno aiutano voi a risparmiare e noi, attraverso l’affiliazione, ad far crescere il nostro sito (+25% lettori quest’anno!).

Quest’anno avete più tempo per pensare agli acquisti e potrete farlo (tranne che con le offerte Wow) con tutto il tempo che volete fino al 27 di Novembre a meno che i prodotti non vadano esauriti.

Ecco come possiamo aiutarvi con le pagine di riferimento di macitynet.it.

Trovare il regalo perfetto per ogni esigenza

Tutti potranno iniziare lo shopping natalizio lasciandosi ispirare dalle idee regalo più popolari e di tendenza e daiprodotti più amati dai clienti ma anche acquistare quelli con i punteggi più alti all’interno delle categorie giocattoli, casa ed elettronica.

Come sempre, Amazon aiuterà i clienti nella loro ricerca delle migliori offerte fornendo consigli personalizzati: durante la stagione natalizia, i clienti potranno infatti accedere ad un elenco di offerte personalizzate sulla base dei prodotti salvati in precedenza e ricevere consigli sulle offerte coerenti con la cronologia di ricerca nella sezioneContinua ad acquistare.

Acquistare prodotti delle piccole e medie imprese

Anche durante la Settimana del Black Friday i clienti potranno supportare concretamente le piccole e medie imprese italiane che renderanno disponibili moltissimi prodotti in offerta. Per esempio, nella vetrina Made in Italy, è possibile trovare prodotti realizzati da imprese e artigiani del Belpaese, perfetti da donare a Natale e non solo. Quest’anno i clienti potranno anche scoprire la vetrina natalizia dedicata alle piccole e medie imprese, riconoscendo facilmente i prodotti grazie all’apposito badge e scegliendo tra una selezione di oltre 21.000 idee regalo divise per fascia di prezzo (fino a 10€, fino a 30€, fino a 50€ e oltre 50€).

Anteprima delle offerte di Black Friday

La Settimana del Black Friday offre ai clienti centinaia di migliaia di offerte e alcuni dei prezzi più bassi dell’anno su marchi come LG, Samsung, Braun, Lego e Cybex ma anche la possibilità di accedere a offerte su prodotti di marchi top come Whirlpool, Gillette, Candy e Haier. Tra i prodotti da non perdere dalla mezzanotte troverete

Di seguito, invece, un’anteprima delle migliori offerte disponibili durante la Settimana del Black Friday di Amazon:

Amazon Seconda mano : Dalla mezzanotte del 17 novembre, alle 23:59 del 22 novembre, i clienti Amazon avranno diritto ad uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Inoltre, dalla mezzanotte del 23 novembre, alle 23:59 del 27 novembre, i clienti Amazon potranno usufruire di uno sconto del 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione.

I clienti potranno risparmiare fino al 30% sui marchi fashion più popolari come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Swarovski e Samsonite. Amazon Music Unlimited per tre mesi: I clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno approfittare di tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani e podcast, senza pubblicità e con audio in streaming di altissima qualità. I clienti già in possesso di un abbonamento individuale ad Amazon Music Unlimited potranno passare al Piano Famiglia per tre mesi senza costi aggiuntivi e usufruire di un massimo di sei account per la propria famiglia.

Grandi risparmi sui videocitofoni e telecamere di sicurezza Ring. Dal 13 al 27 novembre, i dispositivi della linea Ring saranno disponibili al prezzo più basso di sempre con sconti fino al 44% su una selezione di prodotti che include anche il nuovissimo Battery Video Doorbell Plus. Dispositivi Amazon: Grandi offerte sui dispositivi Amazon, inclusi gli altoparlanti intelligenti Echo come Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, incluso il nuovo Fire TV Stick 4K Max, gli eReader Kindle, incluso Kindle Scribe, le telecamere di sicurezza Blink, incluso Blink Outdoor 1-Cam e i dispositivi Ring ed eero.

I clienti avranno accesso a sconti fino al 20% su centinaia di prodotti nelle varie categorie dello store come Dispensa, Cura della persona e della Casa e molte altre. Tutti i nuovi clienti potranno ottenere uno sconto totale di 15€ sui primi 2 ordini, di almeno 50€ l’uno, effettuati su Amazon Fresh. Spesa con Pam PANORAMA: dal 17 al 27 novembre, i clienti Amazon Prime avranno diritto a uno sconto di 3€ a fronte dell’acquisto di almeno tre prodotti a marchio Danone. Inoltre, solo dal 24 al 27 novembre, potranno beneficiare di uno sconto del 30% su una selezione di prodotti a marchio Pam PANORAMA. Tutte le offerte saranno disponibili su: questa pagina

: Dal 17 al 27 novembre, i clienti Amazon Prime riceveranno uno sconto del 30% a fronte dell’acquisto di almeno 10€ di prodotti a marchio Reckitt e un ulteriore sconto di 5€ acquistando prodotti a marchio Nestlé per un valore minimo di 14.90€. Tutte le offerte saranno disponibili su questa pagina. Marchi Amazon: Risparmi fino al 40% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui idee per la casa, l’elettronica e lo sport a marchio Amazon Basics, arredo e oggetti per la casa di Amazon Basics, Alkove e Movian, prodotti di uso quotidiano come caffè, frutta secca, rasoi e per l’infanzia dei marchi by Amazon e Mama Bear. Inoltre, risparmi fino al 30% su abbigliamento, calzature e accessori dei marchi Amazon Essentials, The Drop e Simple Joys by Carter’s.

Offerte Wow

Questi sconti esclusivi su prodotti dei principali marchi sono disponibili per pochissime ore e in quantità limitate. Quando finiscono, finiscono!

Per potervi accedere velocemente iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato alla tecnologia e quello Oltre Tech e riceverete un promemoria tempestivo sui prodotti più interessanti. Le offerte WoW saranno segnalate per settori .Fai festa ogni giorno con un ampio ventaglio di categorie di prodotto. Preparati a pianificare i tuoi contenuti in anticipo grazie al nostro calendario: