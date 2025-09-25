Con IKEA Bergvattnet vi fate la doccia smart senza sprecare acqua

Se ancora non ci avete pensato per la scarsità d’acqua in diverse zone dell’Italia e del globo, forse vi convincerà di più l’aumento delle bollette: ridurre i consumi e soprattutto gli sprechi diventa molto più facile con Bergvattnet proposto da IKEA, il contatore digitale che fa diventare smart la doccia e non solo.

Il nome, quasi impronunciabile per gli italiani, significa letteralmente acqua di montagna. Il contatore si applica facilmente alla maggior parte dei miscelatori per doccia per offrire tre funzioni:

Misura il consumo di acqua in tempo reale

Monitora la temperatura dell’acqua

Rileva la durata della doccia

Tre funzioni semplici ma che possono fare la differenza su consumi e sprechi. Grazie al contatore ogni membro della famiglia ha sempre sottocchio litri e tempo impiegati per la doccia, spronando a fare meglio, in pratica incoraggiando ad adottare abitudini più sostenibili a ogni doccia.

La gamma di prodotti IKEA Bergvattnet

La filosofia alla base del contatore accomuna i dispositivi e gli accessori che fanno parte della gamma IKEA Bergvattnet, tutti progettati per rendere più facile usare l’acqua in modo efficiente senza rinunciare al comfort. Oltre a tappeti per bagno, asciugamani e doccetta monogetto, nella gamma IKEA Bergvattnet troviamo anche il deviatore automatico per doccia e un secchio ad hoc da abbinare.

Deviatore automatico Bergvattnet

Anche il deviatore automatico IKEA si applica al miscelatore della doccia, più precisamente nell’attacco della doccetta. Quando l’utente apre l’acqua e la fa scorrere in attesa che si scaldi, il deviatore entra in azione convogliando l’acqua fredda nel tubo flessibile, in questo modo è possibile raccoglierla in un secchio.

Quando l’acqua raggiunge i 32 gradi, il deviatore dirige in automatico il flusso verso la doccetta. Per chi ha poca fantasia IKEA suggerisce alcuni esempi pratici su come impiegare l’acqua fredda raccolta nel secchio: non solo bagnare le piante, fare le pulizie, ma magari anche per uno sciacquone del water fai da te d’antan.

Secchio Bergvattnet

Chi punta al risparmio può evitare l’acquisto del deviatore automatico e procedere a mano con la raccolta dell’acqua fredda in un secchio qualsiasi. Ma per chi ama design e praticità IKEA, il colosso svedese propone il secchio Bergvattnet da abbinare al deviatore oppure da usare da solo.

È stato disegnato per essere inserito nell’angolo della doccia ed è dotato di un pratico ripiano rimovibile che torna utile per riporre shampoo, spugna e altri prodotti e accessori per il bagno. Il tubo che esce dal deviatore si aggancia al ripiano rimovibile del secchio, rimanendo in posizione, in questo modo rende l’operazione ancora più semplice e automatica.

IKEA Bergvattnet, disponibilità e prezzi

Tutti i prodotti della serie Bergvattnet sono disponibili per l’acquisto sia nei negozi fisici IKEA che nel negozio online: il contatore dell’acqua costa 39,95€, il deviatore 29,95 euro, mentre il secchio costa 7,95 euro.

Tutti gli articoli che parlano di IKEA sono disponibili da questa pagina. Invece per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.