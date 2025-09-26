Xiaomi sfida Tesla, VW, BMW e i mostri sacri dell’auto in Europa

Quello che Xiaomi ha realizzato in passato, prima negli smartphone, per poi allargarsi in ogni categoria di dispositivi elettronici ed elettrodomestici, ora sembra ripetersi con formula simile nelle auto elettriche: da outsider assoluto, con i suoi primi due modelli, Xiaomi ha stravolto il mercato cinese e ora lavora per espandersi in Europa.

Ammirazione e competizione: prima Apple, ora Tesla

Agli albori di Xiaomi CEO e dirigenti non hanno risparmiato complimenti e ammirazione per Apple, ritenuta un esempio da seguire in termini di qualità dei dispositivi, sistema operativo e integrazione dell’ecosistema.

Sopratutto agli inizi, ma in parte è vero ancora oggi, l’ispirazione di Apple è riconoscibile nell’intera proposta di Xiaomi: dal design dei terminali al sistema operativo, all’integrazione, fino ad arrivare alle slide e allo stile delle presentazioni.

Per gli appassionati del marchio, Xiaomi ha reso disponibili prodotti di qualità a prezzi più abbordabili rispetto a quelli di Cupertino e dei concorrenti in altri settori e mercati. Insieme agli elogi i dirigenti Xiaomi non hanno mai fatto mistero di voler raggiungere e superare i risultati di mercato dei primi della classe.

Dagli smartphone alle auto elettriche

Il copione si ripete: nelle scorse ore Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha dichiarato in un recente keynote che Tesla Model Y è un’auto incredibile, invitando gli utenti a prenderla in considerazione per l’acquisto, nel caso non fossero interessati ai due modelli targati Xiaomi. Giudizio e dichiarazioni su Tesla sono ben informati: lo stesso CEO ammette che Xiaomi ha acquistato tre Tesla Model Y per smontarle e analizzarle minuziosamente.

iPhone e Tesla killer

Nel corso degli anni chi segue Apple sa che quasi ogni nuovo terminale Android top di gamma veniva accolto dai media come iPhone killer. Naturalmente la crescita di Android si è fatta sentire nei numeri di vendita di Apple, ma iPhone rimane ancora uno dei terminali più ambiti in assoluto e Apple continua a guadagnare più di tutti negli smartphone. L’avvento e il successo di Xiaomi hanno pesato di più sui numeri di vendita degli altri costruttori Android.

Lo stesso accade ora con Tesla: che sia BYD, Xpeng o Xiaomi le nuove auto elettriche di punta sono spesso accolte come Tesla killer. Ma le auto di Elon Musk rimangono tra le più sofisticate sul mercato e Tesla è uno dei pochi costruttori ad ottenere un profitto per ogni modello venduto, Secondo alcuni analisti addirittura, tutti gli altri marchi vendono elettriche in perdita, cinesi inclusi.

Anche se diversi media hanno già dipinto Xiaomi SU7 e YU7 rispettivamente come killer di Model 3 e Model Y, in realtà a soffrire sembra saranno sopratutto i marchi storici di auto, inclusi i costruttori in Europa, in super ritardo sulle elettriche.

I marchi europei calano in Cina, le elettriche cinesi puntano all’Europa

L’effetto si sta già vedendo in Cina dove Audi, BMW, Volkswagen e Porsche registrano preoccupanti percentuali in calo, spesso a doppia cifra, nel mercato auto più grande al mondo, fino a pochi anni fa tra le fonti principali di fatturato e guadagni per le case europee. Nonostante il clamoroso successo delle elettriche cinesi, Xiaomi inclusa, Tesla Model Y è ancora l’elettrica più venduta in Cina.

È di queste ore l’annuncio di Xiaomi del primo centro di ricerca e sviluppo a Monaco: oltre ad assumere esperti di design e auto nel cuore della Germania, da qui il colosso si muove per adattare e omologare le sue auto in vista dello sbarco in Europa che inizierà nel 2027. Per l’industria dell’auto in Europa, con le elettriche che arrivano da USA e Cina, si prospettano tempi interessanti e per molti versi preoccupanti.

