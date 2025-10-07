John Ternus emerge come possibile successore di Tim Cook

Apple sta intensificando l’attenzione su John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, dirigente che secondo interni e osservatori di mercato è tra i “papabili” al futuro ruolo di CEO, l’uomo che – in altre parole – potrebbe un giorno sostituire Tim Cook.

A riferirlo è il solito Mark Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” spiegando che Apple, nonostante le dimensioni aziendali, il gruppo dirigente è rimasto sorprendentemente stabile nel corso dell’ultimo decennio.

Vi sono state partenze di rilievo, inclusa quella di Jony Ive e Angela Ahrendts nel 2019, ma l’amministratore delegato, Tim Cook, ha sempre convinto dirigenti chiave a rimandare il pensionamento. Phil Schiller, ad esempio, ha lasciato il ruolo di direttore marketing di massimo livello nel 2020 ma continua a lavorare come Apple Fellow, posizione di alto rango a Cupertino, con responsabilità alla guida di App Store ed eventi Apple.

Ternus, come accennato, è indicato come il candidato ideale per sostituire Tim Cook; di quest’ultimo non si prevede che lascerà a breve ma Ternus, 50 anni, è il più giovane tra i dirigenti; l’età degli altri dirigenti di alto livello varia dai 53 anni (lo Chief Financial Officer, Kevan Parekh) ai 64 anni (Tim Cook).

Dal profilo riportato sul sito Apple, sappiamo che John Ternus svolge il ruolo di senior vice president of Hardware Engineering riportando a Tim Cook. Si occupa di tutti gli aspetti che riguardano l’hardware engineering, inclusi i team che si occupano di iPhone, iPad, Mac, AirPods e altri prodotti ancora.

Ternus è arrivato nel Product Design team di Apple nel 2001 ed è diventato vice presidente responsabile Hardware Engineering nel 2013. Nel corso del suo mandato in Apple, Ternus ha supervisionato la progettazione hardware di vari prodotti, incluse tutte le generazioni e modelli di iPad, l’ultima lineup di iPhone e AirPods. È stato indicato da Apple come un “leader chiave” nella transizione dei Mac ai chip Apple Silicon.

Oltre a Ternus, altro candidato che ha le potenzialità per diventare futuro CEO di Apple è Craig Federighi, l’attuale vice presidente senior software engineering dell’azienda. Federighi ha supervisionato lo sviluppo di iOS e macOS; è tornato in Apple nel 2009 per guidare il team macOS engineering e nel 2012 è responsabile anche di iOS.

Prima di Apple, Federighi ha lavorato per NeXT, la società fondata nel 1985 da Steve Jobs e acquisita da Apple nel 1996; ha lavorato per un decennio anche per Ariba, azienda pionieristica nel settore dell’e-commerce per la quale ha ricoperto diversi ruoli, incluso quello di Chief Technology Officer. Federighi ha conseguito un Master of Science in Computer Science e conseguito la specializzazione di Science in Electrical Engineering and Computer Science presso l’Università della California, Berkeley.

