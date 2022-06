Con iOS 16 e watchOS 9 l’assunzione di farmaci è sotto controllo

Con iOS 16 e watchOS 9 (sistemi operativi al momento disponibili per i soli sviluppatori) Apple renderà più semplice gestire, comprendere e monitorare l’assunzione di medicinali, grazie a funzionalità integrate nell’app Salute e una nuova app denominata Farmaci.

Apple spiega che la nuova app Farmaci aiuta a gestire e monitorare l’assunzione di medicinali, vitamine e integratori consentendo di creare elenchi, impostare orari e promemoria, e consultare le informazioni sui farmaci nell’app Salute. L’app in quesstione aiuta l’utente a controllare in modo facile e discreto l’assunzione di farmaci, in qualsiasi momento e ovunque si trovi.

È possibile creare un programma personalizzato per ciascun farmaco, per esempio, se va preso una volta al giorno, alla settimana o quando necessario, e impostare dei promemoria per evitare di dimenticare di assumerlo. Negli Stati Uniti, l’app avvisa l’utente di possibili interazioni con altri farmaci aggiunti all’app Salute (Le informazioni sui farmaci e sulle loro interazioni si basano su contenuti scientificamente verificati concessi in licenza da Elsevier, una casa editrice leader nel settore medico e scientifico).

Apple spiega che, ovviamente, la funzione Farmaci non sostituisce il parere medico professionale. Oltre a consultare le etichette dei farmaci per ulteriori informazioni, prima di prendere qualsiasi decisione in ambito sanitario è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia.

La developer beta di watchOS 9 è già disponibile per gli sviluppatori. La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese. La versione definitiva di watchOS 9 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 e successivi abbinati ad iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con iOS 16.