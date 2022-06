iOS 16 supporta i joypad di Nintendo Switch

Durante il keynote di apertura della WWDC 2022 (qui tutto quello che è stato presentato in un solo articolo) Apple ha evidenziato come iOS 16 migliori l’esperienza di gioco con aggiornamenti all’API Metal e un Game Center ridisegnato, ma non è tutto perché iOS 16 aggiunge anche il supporto per più controller di gioco, tra cui i Joy-Con e il Pro Controller di Nintendo.

Come notato da Riley Testut, lo sviluppatore dietro Delta e AltStore, ora è possibile abbinare i joystick di Nintendo Switch con iPhone e iPad, e quasi certamente con Mac e Apple TV, con l’ultimo sistema operativo in versione beta ora disponibile esclusivamente per sviluppatori.

Testut è stato in grado di giocare con i Joy-Con e il Pro Controller di Nintendo su iOS 16. 9to5Mac ha confermato in base al codice interno di iOS 16 che l’aggiornamento porta il supporto a più controller di gioco, non solo a quelli di Nintendo. Ad esempio, funziona anche con 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus e Logitech F710 Gamepad.

In particolare, se si guarda ai Joy-Con di Nintendo, iOS 16 è in grado di identificare entrambe le parti del controller come una, ma consente anche agli utenti di accoppiarle separatamente. Dopo aver accoppiato i controller, ci sono opzioni per personalizzare i controlli nelle impostazioni Bluetooth.

9to5Mac ha anche scoperto che il supporto per controller di terze parti in iOS si basa ora su “risorse mobili”, il che significa che Apple può aggiungere il supporto per ancora più controller tramite aggiornamenti OTA, senza dover rilasciare una nuova versione di iOS.

iOS 16 include diverse nuove funzionalità, tra cui una schermata di blocco completamente ridisegnata con widget e miglioramenti a diverse app di sistema. A questo indirizzo una panoramica completa delle nuove funzioni dell’aggiornamento.

Gli sviluppatori possono già scaricare la prima beta di iOS 16 tramite il sito web degli sviluppatori Apple. Una versione beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo, con la versione ufficiale prevista per questo autunno in concomitanza con la release di iPhone 14.